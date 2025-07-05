歌迷注意！丹娜絲颱風來襲 屏東海口祭今明活動全面取消

屏東海口祭因「丹娜絲」颱風影響 本週活動全面取消。（屏東縣政府提供）

2025/07/05 11:52

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府於車城鄉海口公園舉辦的「2025屏東海口祭」，因中央氣象局最新天氣預報及災害應變中心已發布「丹娜絲」海上颱風警報，基於安全考量，今天上午宣布今（5日）、明（6日）兩天活動全面取消，屏東縣政府交通旅遊處提醒民眾，若已報名本週活動，將另行通知後續處理事宜。

屏東縣府交旅處進一步表示，「屏東海口祭」會在下週7月12日至13日於車城海口公園登場，屆時將邀請金曲獎得主及人氣樂團接力演出，包括金曲「最佳華語男歌手」呂士軒登台表演，12日晚間施放長達240秒的高空海上煙火秀，更集結麋先生MIXER、冰球樂團等重量級卡司熱力開唱，預計再掀人潮。

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活動期間每日下午4時至晚10時，規劃海食教育主廚秀、撈湯圓體驗、2D漫畫風格餐車與海邊夕陽步道等特色亮點，打造一場融合音樂、藝術與文化的夏日盛會，現場同步販售多款海口祭限定哥吉拉聯名周邊商品，包括鹹蛋黃、港口茶、巧克力口味手工餅乾，及冰壩杯、運動毛巾、手機支架、Q版絨毛玩偶等多樣官方授權品項，僅限官網預購及活動現場限量販售，深受粉絲喜愛。

交旅處呼籲民眾，密切注意天氣變化與官方公告，下週活動精彩可期，民眾可同時順遊恆春建城150週年慶祝系列活動及「恆春旅遊購GO節」抽大獎活動，自即日起至8月31日，入住指定旅宿並上傳發票或收據即可參加抽獎，獎項總價值破千萬，更多活動詳情，可至海口祭活動官網查看。

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