機車汰舊換新減碳媒合 南科園區收購價每輛2100元創新高

環境部推動老舊車輛汰舊換新，媒合平台目前有4個收購方，提供各車種的收購價金。（環境部提供）

2025/07/05 11:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕為降低燃油車輛造成的空氣污染，環境部推動老舊車輛汰舊換新補助，經濟部補助2千元，但國科會南部科學園區預計7日加入減碳效益收購行列，每輛汰換機車收購價為2100元，是目前最高媒合收購價金，如再加上減空污補助金1000元及廢車回收獎勵金300元，每輛車民眾至少可獲3400元，預計收購1675輛老舊機車，需上媒合平台申請。

環境部指出，111年及112年分別訂定「淘汰老舊機車換購電動機車溫室氣體減量效益媒合服務作業程序」及「老舊汽車汰舊換新溫室氣體減量效益媒合服務作業程序」，民眾或企業淘汰車齡10年以上的老舊車輛換購電動汽（機）車或油電混合車，可至環境部「車輛汰舊換新抵換媒合平台」媒合（https://gov.tw/cZ1），將減碳效益讓予開發單位及地方政府等收購方並取得收購價金。統計111年至114年5月止，媒合平台已有超過10萬輛老舊車輛完成汰換，累積約43萬5千公噸CO2e的減碳效益。

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環境部表示，新增媒合減碳效益收購方「南部科學園區管理局」，預計收購1675輛老舊機車，以每部老舊機車汰換電動機車有2.3公噸CO2e減量效益，預估可產生約3853公噸CO2e的減碳效益，若再以每部有22.07公斤空污減量效益估算，約可同時減少36.97公噸的空污排放。

現行平台已有經濟部、新竹科學園區管理局及台南市政府與新增的南科管理局共4個收購方，民眾或企業可依所汰換車輛的種類，選擇合適方案提出申請。而目前有40個通過環評的開發案需執行溫室氣體增量抵換，預計未來將會有更多開發單位加入媒合收購方，鼓勵老舊車輛盡早汰換成電動車輛，為國家淨零排放努力。

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