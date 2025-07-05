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    密切掌握丹娜絲颱風 賴清德：中央災害應變中心升為二級開設

    賴總統說明，中央災害應變中心目前已提升為二級開設，持續密切掌握颱風動態，確保各項應變工作就緒。（圖取自賴清德臉書）

    賴總統說明，中央災害應變中心目前已提升為二級開設，持續密切掌握颱風動態，確保各項應變工作就緒。（圖取自賴清德臉書）

    2025/07/05 11:23

    〔記者陳政宇／台北報導〕輕度颱風丹娜絲今天（5日）凌晨生成，中央氣象署上午8時30分已發布海上颱風警報。總統賴清德表示，中央災害應變中心目前已提升為二級開設，持續密切掌握颱風動態，確保各項應變工作就緒，6日及7日將是颱風影響最明顯的時段，提醒民眾做好防颱準備。

    氣象署發布海上颱風警報，氣象署簡任技正伍婉華說明，今晚起逐漸向北移動、速度也會比較快，明天和下週一是影響最明顯的時刻，可能今天深夜後發布陸上颱風警報，但仍要監測今天路徑或北上角度，要持續觀察。

    對此，賴總統透過臉書發文表示，輕颱丹娜絲發布海上警報，提醒大家留意天氣變化，氣象署已發布丹娜絲的海上颱風警報，他要提醒大家做好防颱準備。

    賴清德說，受到颱風外圍環流沉降影響，今天天氣高溫炎熱，尤其北北桃與金門地區的民眾，外出要多補充水分、慎防熱傷害。

    賴清德進一步說明，中央災害應變中心目前已提升為二級開設，持續密切掌握颱風動態，確保各項應變工作就緒。他也要請大家留意，週日、週一將是颱風影響最明顯的時段，當前南台灣的民眾也要開始注意風雨，配合各項防颱措施，隨時掌握最新氣象資訊。

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