丹娜絲颱風來襲 花蓮池南、林田山、大農大富明起休園

丹娜絲颱風來襲，林業署花蓮分署宣布花蓮轄區各林業署場館園區明起休園，圖片為林田山林業園區中山堂。（記者花孟璟攝）

2025/07/05 11:10

〔記者花孟璟／花蓮報導〕熱帶性低氣壓TD06今天凌晨2點已增強為颱風丹娜絲，今天上午已經發布海上颱風警報，氣象署預報東部將有大雨發生，考量降雨恐影響遊客安全，林業及自然保育署花蓮分署轄內各育樂場域自7月6日上午8時預警性休園、休館及封閉。

林業及自然保育署花蓮分署今天指出，包括池南國家森林遊樂區、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、瑞穗生態教育館以及轄內各自然步道（佐倉步道、撒固兒步道、能高越嶺道東段、鯉魚山步道、月眉山步道、虎頭山步道、富源國家森林遊樂區步道群、安通越嶺道東段、八通關越道路鹿鳴吊橋段），預計明天上午8點預警性休園，提醒民眾暫時不要前往。

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花蓮分署表示，颱風過後將視影響狀況，確認各育樂場域安全無虞時，另行公布開放時間，請民眾隨時關注中央氣象署報導，颱風期間儘量減少戶外活動，請勿前往山區步道，以維安全，後續開放相關訊息將公告於台灣山林悠遊網查詢。

林業署花蓮分署提醒，颱風期間勿前往山區活動。（記者花孟璟攝）

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