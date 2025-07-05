搶先柯志恩一步 陳其邁、邱議瑩分別視察大樹和山光電案場

邱議瑩（左二）五日一早來到大樹區和山光電場，勘察現場水土保持情況。（圖擷自邱議瑩臉書）

2025/07/05 12:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕丹娜絲颱風逼近南台灣，高雄市長陳其邁與要角逐下任市長的藍綠立委柯志恩、邱議瑩，陸續前往大樹和山光電案場視察水保改善，不過，陳其邁與邱議瑩這回搶先一步，昨天（4日）及今天（5日）早上已前往視察，對於超蓋的光電設施，邱議瑩強調將要求能源署監督廠商徹底清除。

近期鬧得沸沸揚揚的大樹和山光電案場，遭控豪雨土石恐危及居民家園，高市府已撤銷該場第二期水土保持計畫，並要求國土署塗銷可供光電場使用註記，經濟部也宣布廢止光電許可。

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丹娜絲颱風逼近南台灣，日前曾揭露大樹和山光電案場控濫墾山林的國民黨立委柯志恩，預計今天下午4點半邀集市議會黨團總召黃香菽及多位市議員，再度前往現場視察現況。

不過，民進黨立委邱議瑩搶先一步，今天一早來到大樹區和山光電場，邀水利局共同勘察現場水土保持情況，因應颱風帶來風雨，她要求水利局全面檢視臨時水路與沉沙設施是否可用，並加速完成已被廢止的第二期範圍內植生復原。

邱議瑩強調，針對超蓋的光電設施，她也會要求能源署監督廠商徹底清除，和山里吳順治里長建議擋土牆加固與延伸的部分，會請水利局加速規劃作業，她也會全力爭取經費，儘速施工；最核心的水保計劃，她堅持1個月內完工，確保週遭居民安全。

市長陳其邁則於昨天下午前往會勘，他表示，現場臨時水路與沉砂設施已初步恢復，但整體改善作業須再加快腳步，特別是在已廢止地第二期範圍內的坡地，應儘速完成植生覆蓋以降低沖刷風險。

陳其邁（左二）到大樹區和山光電場視察。（高市府提供）

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