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    丹娜絲颱風逼近 第七河川分署啟動屏縣防汛應變

    第七河川分署全面啟動防汛應變機制。（第七河川分署提供）

    第七河川分署全面啟動防汛應變機制。（第七河川分署提供）

    2025/07/05 10:49

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕輕度颱風丹娜絲今（5）日凌晨生成，中央氣象署也在上午8時30分發布海上颱風警報，因應未來不排除有登陸可能，經濟部水利署第七河川分署在屏東地區啟動防汛應變機制，防範颱風帶來的強降雨及長浪威脅。

    第七河川分署今日上午表示，因應丹娜絲颱風，已全面啟動防汛應變機制，針對屏東地區完成抽水機、通訊設備、水門及防汛備料盤點，並確認設備正常運作。尤其是地層下陷嚴重、易積淹水的東港、林邊、佳冬與枋寮等地區，已部署153台移動式抽水機，另有18台支援機組隨時待命。

    第七河川分署表示，去年（2024年）10月2日，枋寮鄉大庄村下寮海堤因山陀兒颱風外圍環流及氣壓潮影響，發生約55公尺潰堤，已於今年4月28日修復完工，因颱風即將來襲，堤腳沖刷風險提高，第七河川分署近日再度展開預防性搶險作業，施工人員加緊以大型塊石補強堤防，工程車、吊車等重型機具不間斷運作，並由鄰近佳冬防汛備料場調度五噸防汛塊200個拋放，進一步強化防護，於今日上午10時完成搶險工作，防止長浪持續沖刷造成二度損害。

    第七河川分署呼籲，颱風期間海岸邊風浪強勁，請民眾勿前往觀浪或進行任何海邊活動，並留意最新氣象資訊與官方防災資訊，共同維護自身與社區安全。

    第七河川分署啟動防汛應變機制，完成預防性搶險。（第七河川分署提供）

    第七河川分署啟動防汛應變機制，完成預防性搶險。（第七河川分署提供）

    第七河川分署今（5日）上午10時完成搶險工作，防止長浪持續沖刷造成二度損害，加強屏縣海堤防護。（第七河川分署提供）

    第七河川分署今（5日）上午10時完成搶險工作，防止長浪持續沖刷造成二度損害，加強屏縣海堤防護。（第七河川分署提供）

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