7/5「末日預言」沒成真？林氏璧提醒旅日注意2件事

日本漫畫家龍樹諒在作品《我所見的未來》預言「7月5日將發生毀滅性的大地震」，引外界矚目。（圖擷取自維基百科）

2025/07/05 11:39

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本漫畫家龍樹諒在作品《我所見的未來》預言「7月5日將發生毀滅性的大地震」，引外界矚目。對此日本旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧表示，雖然龍樹諒的的預告看似不準，仍呼籲想赴日旅遊民眾應注意2件事。

林氏璧今日於「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專發文提到，若你一覺醒來因為世界還沒毀滅，氣得罵龍樹諒是神棍，然後想要馬上訂日本機票的話，以下有2點注意事項。

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首先，「別急。龍樹諒根本沒有說是凌晨4點發生，人家從頭到尾說的都是7月，而現在甚至連7月5日都沒過完。」且就算到8月都沒發生，他個人相信她做這件事沒有惡意，龍樹諒只是將她夢到的東西畫下來，作者沒有以預言家自居，「若因為她做的這件事讓我們這個平行世界沒有發生大災難，我們還應該感謝她呢。」

林氏璧坦言，「從零到100來說的話，我相信這件事的程度大概是10至15％吧。我雖然是受醫學教育的科學腦，但我一直是相信有目前科學沒有辦法解釋的事情，我覺得對大自然，上天要存有敬畏之心是很重要的。」

再者，如果民眾想買廉價航空也許是可以出手了，不過據「蓋瑞哥 機票獵人」的情報顯示，下週一（7日）起幾間傳統航空都會開始夏季旅展。若跟我一樣在考慮暑假飛日本機票，因為這幾年颱風常常往日本去，「我個人會傾向還是傳統航空較有保障一點」。

林氏璧今於「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專發文提到，若你一覺醒來因為世界還沒毀滅，氣得罵龍樹諒是神棍，然後想要馬上訂日本機票的話，以下有2點注意事項。（圖擷取自「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專）

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