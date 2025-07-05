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    輕颱丹娜絲海警發布 高市府籲民眾今天提防8級以上陣風

    輕颱丹娜絲今天海警發布。（高市府提供）

    輕颱丹娜絲今天海警發布。（高市府提供）

    2025/07/05 10:46

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕輕颱丹娜絲今天（5日）上午發布海上颱風警報，強度有稍增強趨勢，受颱風外圍環流，今天高雄市局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，高市府提醒民眾提防。

    高市府指出，中央氣象署已於今天上午8點半，發布輕度颱風丹娜絲（國際命名DANAS） 海上颱風警報，根據氣象署最新資料顯示，颱風中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向北北東移動，對東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽南部將構成威脅，預計此颱風強度有稍增強的趨勢，包括東沙島海面、巴士海峽、台灣海峽南部航行及作業船隻應嚴加戒備。

    高市府表示，今天起南部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海、澎湖有長浪發生機率，根據氣象署今天清晨5點發布的資料顯示，受颱風外圍環流，5日晨至5日晚上，高雄市局部地區有平均風6級以上、或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請民眾注意。

    市長陳其邁提醒，請民眾在戶外小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落的碎片；戶外工作者請注意安全，加強牢固戶外物品，並注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水，同時避免前往山區、溪河邊及海邊從事各項活動。

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