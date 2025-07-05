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    丹娜絲海警發布！雪霸國家公園同步封園194隊631人待撤離

    中央氣象署已於今（5）日上午8點30分發布丹娜絲颱風海上警報，雪霸國家公園管理處也依規定同步公告全面禁止進入園區生態保護區及其他管制區域活動。（雪霸國家公園管理處提供）

    中央氣象署已於今（5）日上午8點30分發布丹娜絲颱風海上警報，雪霸國家公園管理處也依規定同步公告全面禁止進入園區生態保護區及其他管制區域活動。（雪霸國家公園管理處提供）

    2025/07/05 10:29

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕中央氣象署已於今（5）日上午8點30分發布丹娜絲颱風海上警報，雪霸國家公園管理處也依規定同步公告全面禁止進入園區生態保護區及其他管制區域活動。目前有194支登山隊伍、共計631人仍在園區內活動，雪管處也逐隊進行聯繫，通知儘速離園下山。

    雪管處表示，中央氣象署於今天上午8點30分發布丹娜絲颱風海上警報，處方也依規定公告自今天上午8點30分起全面禁止進入雪霸園區生態保護區及其他管制區域活動。處方統計，截至今天上午9點止，尚有194支隊伍、共計631人仍在園區內活動；處方持續逐隊進行聯繫，通知儘速離園下山，倘無法聯繫上領隊及隊員，也將透過其留守人及緊急聯絡人掌握其動態或是否已安全回報。

    另，雪管處指出，雪霸觀霧遊憩區含觀霧山椒魚生態中心配合林業及自然保育署新竹分署觀霧國家森林遊憩區也自7月6日起同步實施預警性休園。後續實際恢復開園日期將待颱風警報解除後，視災損狀況與環境整理後再行公告。

    大鹿林道東線自行車道封閉。（雪霸國家公園管理處提供）

    大鹿林道東線自行車道封閉。（雪霸國家公園管理處提供）

    中央氣象署已於今（5）日上午8點30分發布丹娜絲颱風海上警報，雪霸國家公園管理處也依規定同步公告全面禁止進入園區生態保護區及其他管制區域活動。（雪霸國家公園管理處提供）

    中央氣象署已於今（5）日上午8點30分發布丹娜絲颱風海上警報，雪霸國家公園管理處也依規定同步公告全面禁止進入園區生態保護區及其他管制區域活動。（雪霸國家公園管理處提供）

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