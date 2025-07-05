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    氣象粉專曝丹娜絲可能路徑 「這些縣市」列高風險地區

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出衛星雲圖，可以看到丹娜絲正在台灣南方，看起來很有氣勢洶洶。（圖擷取自臉書）

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出衛星雲圖，可以看到丹娜絲正在台灣南方，看起來很有氣勢洶洶。（圖擷取自臉書）

    2025/07/05 12:10

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕颱風「丹娜絲」今天（5日）凌晨生成，中央氣象署在上午8時30分發布海上颱風警報，預估晚上起開始加速北上，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出衛星雲圖，可以看到丹娜絲正在台灣南方，來勢洶洶。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出1張圖片，可以看到丹娜絲颱風正在台灣南方的海域，粉專在貼文中表示「丹娜絲颱風體型滿大隻的，目前對流發展很旺盛。」

    粉專在今日稍早更新丹娜絲最新動態，指出丹娜絲環流持續整合，外圍環流頗為廣泛，強度增強中，巔峰強度可達輕度颱風上限，若發展速度快，則可達中部颱風下限，丹娜絲今天屬於逐漸轉向的階段，明天（06）轉向東北後，移動速度將會加快。

    粉專續指，根據最新預報資料顯示，路徑變數正逐漸降低中，以「通過台灣海峽」的機率最高，差異剩下距離台灣陸地有多近，帶來的降雨規模也會有些差異，若以目前資料來評估，預計明天（06）入夜後暴風圈將率先接觸「台中～屏東、澎湖、金門」陸地，明天深夜至週一（07午前前穿越台灣海峽。如果颱風走快一點，時間就會提早一些，明天（06）深夜至週一（07）午前丹娜絲穿越台灣海峽期間，也是最靠近台灣的時段，各地風雨最顯著時刻，西部均會受到暴風圈影響，請務必做好防颱準備。

    粉專直言，高風險地區：彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮、澎湖、金門、馬祖、苗栗及台中沿海。

    丹娜絲環流持續整合，外圍環流頗為廣泛，強度增強中，巔峰強度可達輕度颱風上限，若發展速度快，則可達中部颱風下限，丹娜絲今天屬於逐漸轉向的階段，明天（06）轉向東北後，移動速度將會加快。（圖擷取自 臉書）

    丹娜絲環流持續整合，外圍環流頗為廣泛，強度增強中，巔峰強度可達輕度颱風上限，若發展速度快，則可達中部颱風下限，丹娜絲今天屬於逐漸轉向的階段，明天（06）轉向東北後，移動速度將會加快。（圖擷取自 臉書）

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