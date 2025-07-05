丹娜絲颱風海警發布 嘉義市府戒備

嘉義市已放置沙包、太空包至東、西區公所暫置地點，供民眾取用。（嘉義市政府提供）

2025/07/05 09:35

〔記者王善嬿／嘉義報導〕中央氣象署今早發布輕颱「丹娜絲」海上颱風警報，嘉義市政府全面戒備，強化颱風整備作業，呼籲市民提前做好防颱準備。

嘉義市政府表示，與中央各單位完成橫向密切聯繫，包括經濟部水利署第五河川分署可支援大型移動式抽水機；交通部高速公路局南區養護工程分局已完成國道1號265k+286（跨埤麻腳排水）排水箱涵改建工程防颱準備，通知農田水利署嘉南管理處嘉義工作站預先將中央排水、埤麻腳排水倒伏壩，以及將軍圳水閘門開啟或倒伏。

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嘉市府表示，市區共31部大型移動式抽水機，26部已部署於易淹水地區，其餘5部機動調度支援，湖內、後湖抽水站、移動式抽水機完成油料補充及運轉測試，5處車行與7處人行地下道機房抽水設備，已完成測試，並清除集水井內淤泥，避免車行地下道發生積水，影響交通。

嘉義市後湖抽水站備妥2190包沙包，防汛倉庫備妥1000包太空包，部分沙包送達東區公所公園、新南、東南門、北門等聯合里辦公處，以及西區公所長榮、北興、竹園、八掌、北鎮聯合里辦公處等暫置地點，供市民就近取用。

市府工務處呼籲市民提前做好防颱應變措施，加強綁牢或取下懸掛屋外看板、招牌，大樓地下室抽水泵浦先行檢修，必要時加設防水閘門或備妥沙包，維護自家排水孔暢通，協助清除家門前排水溝格柵上的堆積物，如發現排水溝阻塞淤積，可通報里辦公處或打1999便民服務專線。

嘉義市加強防颱整備，完成抽水站整備工作。（嘉義市政府提供）

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