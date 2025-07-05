丹娜絲颱風今晚加速北上 恐深夜發陸上警報

氣象署在今天上午8時30分發布海上颱風警報。（氣象署提供）

2025/07/05 09:12

〔記者吳亮儀／台北報導〕輕度颱風「丹娜絲」今天（5日）凌晨生成，中央氣象署在上午8時30分發布海上颱風警報，目前時速11公里向北北東進行，預估晚上起會開始加速北上，明天和下週一影響台灣最明顯，可能今天深夜時，氣象署發布陸上警報。

今天上午8時，丹娜絲颱風的中心位置在北緯20.1度，東經117.4度，即在鵝鑾鼻的西南西方約410公里。丹娜絲颱風近中心最大風速每秒18公尺，約每小時65公里，相當於8級風。目前對東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽南部將構成威脅，預計颱風強度有稍增強趨勢。

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氣象署簡任技正伍婉華表示，過去颱風一直在一個導引氣流不明顯的環境，所以移動速度不快，但今天晚上起會逐漸向北移動、速度也會比較快。伍婉華表示，全世界各個颱風預報模式指引不少，氣象署從過去幾天綜合資料，預估丹娜絲先往北、再往北北東移動，沿著台灣海峽移動。

伍婉華指出，丹娜絲颱風會在今天逐漸接近台灣，明天和下週一是影響最明顯的時刻。颱風在逐漸靠近過程中有長浪發生，今天在屏東恆春和南部沿海，明天向北擴展到中部和金門沿海，且隨颱風靠近，浪高可能四到五米。

伍婉華提醒，雖然會覺得看颱風圈不大，但颱風在的區域會有強風豪雨，澎湖也要注意，現在是暑假和週末假日，從事海邊遊憩活動要注意，也要留意氣象署發布的颱風資訊。

至於何時發布陸上颱風警報？伍婉華表示，若依目前颱風的方向和速度，可能今天深夜後發布陸上颱風警報，但仍要監測今天路徑或北上角度，要持續觀察。

伍婉華也指出，目前資料顯示颱風會逐漸增強，中心會很接近澎湖，但丹娜絲最後到了台灣海峽北部後環境會不利其發展，預估最強強度仍在輕颱，「但大氣狀況是和模擬不一樣，還要持續監測」。受丹娜絲影響，今天南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部、東北部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨。下週一丹娜絲到台灣海峽北部之後會稍微減弱，降雨逐漸緩和。

丹娜絲颱風目前在台灣南方海面。（氣象署提供）

今明天波浪預報圖。（氣象署提供）

丹娜絲颱風降雨影響最劇烈的時段是在明天。（氣象署提供）

丹娜絲颱風未來走向。（氣象署提供）

今天仍要注意北部有高溫資訊。（氣象署提供）

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