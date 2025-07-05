防範輕颱丹娜絲 台南市成立三級應變開設

抽水站機組試運轉功能正常。（台南市政府提供）

2025/07/05 09:10

〔記者王姝琇／台南報導〕依中央氣象署預報分析，熱帶性低氣壓已於今晨增強為輕颱丹娜絲，最接近台灣時間是7月6、7日，易有短時顯著的降雨。南市府水利局今天上午開設三級應變中心，派遣人員進駐水情中心守視天氣狀況及處置災情。

水利局長邱忠川指出，除密切注意輕颱丹娜絲最新動向，市府已於昨（4）日啟動防汛巡查，包括移動式抽水機及抽水站機組運轉測試、抽水站周邊設備功能、抽水站油槽油量存量等項目功能正常，水門周遭水路通暢及試啟閉功能正常，區域排水無防汛缺口，在建工程備妥搶修險機具及太空包，另已通知公所及權管單位進行側溝加強巡檢及滯洪池預洩降工作。

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為因應可能帶來之降雨，水利局於今天上午8點三級應變中心開設，隨時進行相關災情警戒與處置應變，將災害降至最低。市長黃偉哲提醒，因天氣不穩定，民眾出門務必注意天氣變化及行車安全；也建議市民朋友可多加利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」隨時了解水情狀況，提早防災、避災。

邱忠川說，截至昨日，區排及雨水下水道清淤已完成約325公里、8.3萬立方公尺；滯洪池排空約可容納1100萬噸；目前全市66座抽水站及513台移動式抽水機皆已完成整備，同時通知各區災害搶修險廠商待命警戒中，即時因應相關災害。另外，各區公所及水利局已備妥約23萬砂包，約3600片防水擋板已分發予32個區公所及社區視天氣及實際情形運用。

台南市防範輕颱丹娜絲，抽水站抽水功能測試正常。（台南市政府提供）

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