丹娜絲颱風來襲 阿里山森林遊樂區明上午8點起預警性休園

阿里山國家森林遊樂區7月6日上午8點起休園。（林業署嘉義分署提供）

2025/07/05 08:37

〔記者林宜樟／嘉義報導〕依據交通部中央氣象署最新預報，第4號颱風「丹娜絲」今天上午8點30分發布海上颱風警報，為確保遊客安全，林業及自然保育署嘉義分署宣布阿里山國家森林遊樂區明天（7月6日）上午8點起預警性休園，所轄自然步道同步暫停開放。

嘉義分署表示，依中央氣象署即時預報資料研判，丹娜絲颱風將於7月6日至7日對台灣影響最為明顯，園區開園及步道開放狀況，將依氣象預測、颱風警報解除時間及災害勘查與環境整備情形，滾動式調整公告，最新資訊將另行公布於台灣山林悠遊網。

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另，如嘉義縣政府發布停止上班及上課或場域位於陸上颱風警報警戒區域範圍，嘉義分署所轄鰲鼓濕地森林園區、觸口自然教育中心，立即休園。

嘉義分署呼籲民眾，颱風期間山區天候變化劇烈，為維護自身安全，民眾應避免前往山區及從事登山，請持續關注氣象資訊、嘉義縣政府公告與台灣山林悠遊網（http://recreation.forest.gov.tw）最新開園及休園訊息。

阿里山國家森林遊樂區是熱門景點。（林業署嘉義分署提供）

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