什二佃南天宮為池王爺慶生 7/12舉辦慶典祈福活動

池府千歲聖誕慶典，百年信仰的台南記憶。（什二佃南天宮提供）

2025/07/05 09:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕每年農曆6月18日是許多台南人信仰──池府千歲聖誕，今年適逢國曆7月12日，什二佃南天宮延續百年傳統，舉辦隆重的慶典與祈福活動，從團拜、平安橋、紅圓到酬神戲，串起一代又一代台江人的信仰記憶。

位於安南區的什二佃南天宮，創建於清光緒元年（1875年），最初是一座草庵，供奉池王爺，庇佑漁民與庄眾。歷經遷建與擴建，如今廟貌已逾60年，成為台江地區木樑結構廟宇的典範。池府千歲以剛正不阿、濟世救人聞名，與同祀的文衡聖帝、天上聖母，共同守護著地方百姓的平安與希望。

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活動當日上午9時起，各友宮社團將齊聚南天宮，舉行祝壽團拜大典，現場並提供象徵團圓的平安紅湯圓。下午2點半起，廟方免費提供素食滷麵，讓信眾「吃平安、吃飽飽」；3點起則開放過七星平安橋、淨油祈福，許多家長帶著孩子前來，祈求健康、學業進步。入夜後，遶境、戲台接連登場，酬神歌仔戲與康樂表演將把節慶氣氛推至高潮。

南天宮主委吳順德表示，過七星平安橋的儀式已成台南文化風景線，不僅是儀式，更是庄頭共同的情感連結，祈願已是信仰軌跡。他誠摯邀請契子、信眾與各界朋友參與，共同沐浴池王爺神恩，也讓下一代體會地方信仰的溫度與傳承。

信眾過七星平安橋、淨油祈福。（什二佃南天宮提供）

每年池府千歲聖誕慶典，地方老少熱情參與。（什二佃南天宮提供）

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