為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    睽違180年！府城普濟殿王船巡境撞期「7/5末日」 近千人參與盛典

    府城普濟殿「王船出廠」巡境內，沿途民眾爭相搶拍。（記者王姝琇攝）

    府城普濟殿「王船出廠」巡境內，沿途民眾爭相搶拍。（記者王姝琇攝）

    2025/07/05 08:31

    〔記者王姝琇／台南報導〕日本漫畫家龍樹諒作品《我所看見的未來》預言今（5）日將發生大災難，被許多人視為「末日預言」。府城普濟殿也碰巧今舉辦隆重的「王船出廠」巡境內科儀，數百人合力拉動王船、近千人參與盛典祈求合境平安。

    普濟殿隆重舉行睽違180年「王巡醮」，華麗宏偉的王船今天一大早從王船廠三炮啟程，出發巡視境內、地方七角頭，祈求風調雨順、合境平安，在眾人合力牽引下，王船緩緩離開王船廠，以陸上行舟的方式遶巡境內，隊伍行經台南市中心最熱鬧的中西區和北區，不僅沿途有信眾設香案迎駕同沾神恩，更吸引遊客搶拍，還有外國人中途加入體驗難得的宗教文化。

    普濟殿斥資450萬打造「帝王級」王船，船身長29.9尺，且全國罕見採用黑色為基底搭配擂金和彩繪，氣勢磅礡！普濟殿總幹事洪忠義表示，此次百年王船再度啟程意義非凡，民眾一同熱鬧祈求平安，行走路程約17公里，預計傍晚6點入廟。從宜蘭前來體驗的民眾表示，此次遷船僅限150人報名，報名時可說是搶破頭！難得百年王船出巡一定要來參與求平安。

    緊接著，7月20日三大普度場同步舉行交誼境登殿、21日五朝福醮起鼓、27日普度植福，邀明華園總團、薪傳歌仔戲團及大型綜藝節目熱力加持。8月9日王船駐駕行台由秀琴歌仔戲總團獻演，迎接隔日重頭戲「普化王船出巡」至漁光島燒化。

    府城普濟殿「王船出廠」氣勢磅礡。（記者王姝琇攝）

    府城普濟殿「王船出廠」氣勢磅礡。（記者王姝琇攝）

    府城普濟殿「王船出廠」巡境內，數百人合力拉動王船。（記者王姝琇攝）

    府城普濟殿「王船出廠」巡境內，數百人合力拉動王船。（記者王姝琇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播