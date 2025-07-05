睽違180年！府城普濟殿王船巡境撞期「7/5末日」 近千人參與盛典

府城普濟殿「王船出廠」巡境內，沿途民眾爭相搶拍。（記者王姝琇攝）

2025/07/05 08:31

〔記者王姝琇／台南報導〕日本漫畫家龍樹諒作品《我所看見的未來》預言今（5）日將發生大災難，被許多人視為「末日預言」。府城普濟殿也碰巧今舉辦隆重的「王船出廠」巡境內科儀，數百人合力拉動王船、近千人參與盛典祈求合境平安。

普濟殿隆重舉行睽違180年「王巡醮」，華麗宏偉的王船今天一大早從王船廠三炮啟程，出發巡視境內、地方七角頭，祈求風調雨順、合境平安，在眾人合力牽引下，王船緩緩離開王船廠，以陸上行舟的方式遶巡境內，隊伍行經台南市中心最熱鬧的中西區和北區，不僅沿途有信眾設香案迎駕同沾神恩，更吸引遊客搶拍，還有外國人中途加入體驗難得的宗教文化。

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普濟殿斥資450萬打造「帝王級」王船，船身長29.9尺，且全國罕見採用黑色為基底搭配擂金和彩繪，氣勢磅礡！普濟殿總幹事洪忠義表示，此次百年王船再度啟程意義非凡，民眾一同熱鬧祈求平安，行走路程約17公里，預計傍晚6點入廟。從宜蘭前來體驗的民眾表示，此次遷船僅限150人報名，報名時可說是搶破頭！難得百年王船出巡一定要來參與求平安。

緊接著，7月20日三大普度場同步舉行交誼境登殿、21日五朝福醮起鼓、27日普度植福，邀明華園總團、薪傳歌仔戲團及大型綜藝節目熱力加持。8月9日王船駐駕行台由秀琴歌仔戲總團獻演，迎接隔日重頭戲「普化王船出巡」至漁光島燒化。

府城普濟殿「王船出廠」氣勢磅礡。（記者王姝琇攝）

府城普濟殿「王船出廠」巡境內，數百人合力拉動王船。（記者王姝琇攝）

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