丹娜絲颱風夾大量水氣！鄭明典：很需要提防

鄭明典今上午在臉書發文指出，第4號颱風帶有大量水氣！他提醒「該注意一下周邊的排水系統了，還有一點時間！」、「丹娜絲只會是輕度颱風，但是伴隨它的季風低壓範圍大，水氣多，是很需要堤防的颱風」。（圖擷自臉書）

2025/07/05 08:24

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第4號颱風「丹娜絲」今晨生成，氣象專家指出，預估最快今上午8點半就會發布海上颱風警報，今晚8點前後也可能發布陸上颱風警報。前氣象局局長鄭明典也發文提醒，第4號颱風帶有大量水氣，是很需要提防的颱風，呼籲民眾注意周邊的排水系統。

鄭明典今上午在臉書發文指出，第4號颱風帶有大量水氣！他提醒「該注意一下周邊的排水系統了，還有一點時間！」、「丹娜絲只會是輕度颱風，但是伴隨它的季風低壓範圍大，水氣多，是很需要提防的颱風」。

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台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，原本位於東沙島海面的熱帶性低氣壓TD06，已於今晨2時發展為第4號颱風，中文譯名為「丹娜絲」；它也可能成為今年第1個侵襲影響台灣的颱風，評估最快今上午8點半就會發布海上颱風警報，如果行進方向、速度及強度沒改變的話，預估今晚8點前後，也會發布陸上颱風警報。

「林老師氣象站」提到，中央氣象署官方路徑，颱風將通過台灣海峽北上，且非常靠近台灣，不過根據過去70年的統計資料顯示，走這條路徑的颱風，只占統計總數的15-20%，數量不算多。

「林老師氣象站」說明，走這條路徑的颱風會受到中國大陸華南地區及台灣地形的干擾影響，颱風結構易被破壞；加上台灣海峽屬淺海區，颱風在此，本來就不易再增強發展。因此，預估強度維持在輕颱等級，也相當合理。

「林老師氣象站」也提醒，受颱風外圍環流影響，今起全台降雨現象轉趨顯著，中南部及東半部地區為主要降雨熱區，最大降雨時段會落在今、明2天。另外在北海岸、宜蘭、西南部及澎湖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，南部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖亦可能有長浪發生。

「林老師氣象站」指出，颱風「丹娜絲」可能成為今年第1個侵襲影響台灣的颱風，評估最快今上午8點半就會發布海上颱風警報，如果行進方向、速度及強度沒改變的話，預估今晚8點前後，也會發布陸上颱風警報。（圖擷自臉書）

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