準備防颱！「丹娜絲」不排除登陸 各地風雨影響曝光

中央氣象署指出，今年編號第4號輕度颱風丹娜絲（DANAS）於今晨2時生成，預測未來有朝偏北再轉向北北東往台灣移動的趨勢。（圖擷自氣象署）

2025/07/05 06:42

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今年編號第4號輕度颱風丹娜絲（DANAS）於今凌晨2時生成，預測未來有朝偏北再轉向北北東往台灣移動的趨勢。氣象粉專提醒，預估颱風將從台灣海峽北上，西部平地、澎湖首當其衝，花蓮、台東也要嚴加防範豪雨。

氣象署於今晨3時45分指出，原本位於呂宋島西北方海面的熱帶性低氣壓TD06增強為颱風，今晨2時的中心位置在北緯19.9度，東經117.6度，也就是鵝鑾鼻西南西方410公里之處，以每小時6轉11公里速度，向北轉北北東進行，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺。

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氣象署表示，預計丹娜絲於週日至週一上半天從台灣海峽北上的機率較高，也不排除有進入台灣陸地的可能性，氣象署預計今天上午發布海上颱風警報，後續並有發布陸上颱風警報的機率。

受颱風及其外圍環流影響，今日台灣南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，中部、東北部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨，其他地區及馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

至於明日台灣南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，亦有局部大雨發生的機率。

氣象署也提到，今日南部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖，明日中南部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、金門有長浪發生的機率，請注意。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，預估颱風將從台灣海峽北上，西部平地、澎湖首當其衝，花蓮、台東也要嚴加防範豪雨，且長時間位於迎風面的影響下，花東的雨勢可能比西部還要大。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提到，目前預測，週一凌晨颱風大概會在海峽中間。

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