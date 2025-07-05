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    颱風丹娜絲未來路徑曝光！估今明雨勢最大

    今年編號第4號輕度颱風「丹娜絲」於今晨2時生成，預估週日至週一上半天從台灣海峽北上的機率較高，也不排除有進入台灣陸地的可能性。（圖擷取自中央氣象署）

    今年編號第4號輕度颱風「丹娜絲」於今晨2時生成，預估週日至週一上半天從台灣海峽北上的機率較高，也不排除有進入台灣陸地的可能性。（圖擷取自中央氣象署）

    2025/07/05 07:40

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今年編號第4號輕度颱風「丹娜絲」於今晨2時生成，預估週日至週一上半天從台灣海峽北上的機率較高，也不排除有進入台灣陸地的可能性。今天（5日）隨著颱風逐漸接近，受其外圍環流影響，中南部及東半部地區會有短暫陣雨或雷雨，南部及花東降雨的時間會比較多，並有局部大雨發生的機率，中部及東北部的降雨較集中在中午過後到晚上之間，北部地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    氣象署表示，第3號輕度颱風木恩（國際命名MUN），中心距離台灣超過2000公里，向東北轉北進行，對台灣無影響。至於丹娜絲颱風，預計今天上午發布海上颱風警報，後續並有發布陸上颱風警報的機率，由於目前預報不確定性仍大，須持續留意其後續動態。

    今日氣溫方面，氣象署持續對5縣市發布高溫資訊，其中北北桃及金門亮橘燈，有連續出現36度高溫的機率，彰化則是亮黃燈。沒下雨時氣溫仍高，各地高溫約32至35度，桃園以北、彰化及金門仍有局部36度以上高溫發生的機率，外出活動請做好防曬並多補充水分。

    氣象署提醒，受颱風外圍環流影響，北海岸、宜蘭、西南部及澎湖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，南部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖亦可能有長浪發生，前往海邊活動請特別注意安全。

    空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日受颱風外圍環流影響，環境風場為東南風，西半部風速較弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級，雲嘉南、高屏空品區短時間達普通；北部、竹苗、中部空品區及金門為「普通」等級。

    未來天氣方面，週日、週一熱帶性低氣壓影響或颱風影響，其中週日各地易有降雨，南部及東南部地區易有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，亦有局部大雨發生的機率。週一西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，隨著颱風逐漸遠離，預計下半天降雨將趨緩。

    下週二至五受低壓帶影響，南部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後留意有局部短暫雷陣雨。

    下週六至下下週一南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    28 ~ 36 27 ~ 34 28 ~ 33 27 ~ 32

    今年編號第4號輕度颱風「丹娜絲」於今晨2時生成，預估週日至週一上半天從台灣海峽北上的機率較高，也不排除有進入台灣陸地的可能性。（圖擷取自中央氣象署）

    今年編號第4號輕度颱風「丹娜絲」於今晨2時生成，預估週日至週一上半天從台灣海峽北上的機率較高，也不排除有進入台灣陸地的可能性。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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