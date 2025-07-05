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    桃園市「淨零城市自治條例」獲政院核定 即將上路施行

    桃園市政府7月4日在桃園會展中心舉辦「淨零綠能．透明廉能」跨域論壇。（桃園市政府提供）

    桃園市政府7月4日在桃園會展中心舉辦「淨零綠能．透明廉能」跨域論壇。（桃園市政府提供）

    2025/07/05 00:05

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府4日在桃園會展中心舉辦「淨零綠能．透明廉能」跨域論壇，市長張善政表示，此次論壇以「綠能」為主軸，近期市府完成修訂的「桃園市推動淨零城市自治條例」已獲行政院核定，即將上路施行，是全國少數完成相關立法的縣市之一。

    論壇聚焦「淨零轉型」、「綠能推動」及「廉能治理」3大主軸，邀請產官學界代表，針對太陽光電產業永續發展、企業低碳製造實踐、智慧能源管理及廉潔治理等議題，進行交流與討論，包含制度建構、行政流程、風險控管到廉政實務等面向。

    張善政提到，市府致力推動「廉能透明」的施政目標，期盼透過此次論壇，促進產官學界深入交流，共同釐清制度問題，凝聚改革共識，提升行政效率與產業信心，推動桃園淨零綠能政策更透明、更快速、更有成效。

    張善政說，近期有愈來愈多企業表達來桃園投資設廠意願，顯示桃園在產業發展上備受關注，市府在堅持廉潔透明的同時，也積極提升行政效率，簡化繁瑣程序，落實資訊公開透明，讓企業清楚掌握審查進度與待改善之處，避免不必要的誤解與不信任。

    法務部長鄭銘謙致詞說，法務部自2022年起建置「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」，整合檢警與行政機關，主動預防風險、提升行政效能。今年度更進一步推動「綠能廉政平臺」，加強公私協力、優化行政溝通、排除不當干擾，為綠能發展營造健全投資環境。

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