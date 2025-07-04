救難天使打出砲彈鐵拳！陳鵬畯爆打中國拳手全靠「瘋狂自律」

陳鵬畯近乎瘋狂的自律，讓他拳擊與消防本職都不落人後。（記者徐聖倫翻攝）

2025/07/04 23:35

〔記者徐聖倫／新北報導〕爽！新北市消防局特搜大隊慈福分隊隊員陳鵬畯，在今年的「WPFG世界警察消防運動會」拳擊項目18+組獲得金牌，打敗賽前氣燄高張的中國選手。新北市消防局解密，陳鵬畯從事消防5年多，為增加工作時的體力與耐力，保持入行前的拳擊訓練，近乎瘋狂般的「自律」，曾參加前年總統盃拿到71公斤級冠軍，今年則讓台灣國旗飄揚在世界賽場。

新北市消防局表示，WPFG是兩年一度的國際性運動賽事，參賽者為全球現役或退休的執法人員和消防員。陳鵬畯從小就對拳擊感興趣，並持續維持訓練，2018年消防特考錄取，隔年分發至新北市，入職後更感體力、耐力的重要，故維持練拳的習慣至今。

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據悉，陳鵬畯雖要服勤高張力的消防救災、救難勤務，但拳擊訓練一點不落下，每周利用勤餘時間，高頻訓練5至6天，前年他參加年總統盃男子組71公斤級奪冠，也曾在CFC（Cage Fighting Championship）街鬥大獎賽75公斤級奪冠，實力非常堅強。

新北市消防局長陳崇岳說，陳鵬畯工作積極認真，本職訓練積極參與，是非常優秀的消防員，在救災、救護上均有優異表現。而同仁私下打趣說：「他（指陳鵬畯）的雙手可以很溫柔，那是救災救難的天使之手；但當他握起拳頭，就是炙熱的一對砲彈，把台灣消防的名號打響國際！」

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