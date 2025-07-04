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    漫迷戰隊集合！桃園國際動漫展 烏龍派出所作者秋本治首度來台

    今年桃園國際動漫展，《烏龍派出所》作者秋本治首度來台。（桃市府文化局提供）

    今年桃園國際動漫展，《烏龍派出所》作者秋本治首度來台。（桃市府文化局提供）

    2025/07/04 22:59

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕第14屆「桃園國際動漫大展」明天起至20日在中原文創園區隆重登場，去年吸引逾22萬人次參觀，今年卡司陣容更堅強，包括首次來台的《烏龍派出所》作者秋本治，集結台灣、美國、日本與香港等地13位知名漫畫創作者，打造跨越文化與世代的動漫藝術盛會。

    策展人陳瑞華表示，今年以「勇者．愛的啟程」為主題，規劃漫畫、動畫與遊戲3大主題展區，舉辦25場主題活動，如前AKB48成員攜手動漫歌唱團體「魂燃天乘」熱唱經典動漫歌曲，展現從經典到創新、從在地到國際的多元動漫文化。

    「奇幻繪卷館」漫畫區邀集國內外知名漫畫家參展，包括榮獲日本國際漫畫賞的桃園漫畫家左萱、《摺紙戰士》作者周顯宗、日本「超人力霸王」繪師金谷裕、金漫獎得主銀甫等。

    《烏龍派出所》特別展區，邀秋本治與日本跨界ACG傳奇先驅一本木蠻共同舉辦簽名會，與讀者面對面交流，秋本治老師表示，很榮幸受邀到桃園，現場展出多幅個人畫作，歡迎大家細細欣賞，感受作品韻味。

    「畫影之境」動畫區展出眾多話題作品與原創內容，包括台灣原創IP《茶葉少女》、《閻小妹》以及《名偵探柯南》2025年劇場版《獨眼的殘像》等。

    「勇者試煉場」遊戲區，參觀者可親身體驗從經典紅白機到現代VR遊戲的演進，現場更有限定版密室逃脫活動，適合親子同樂及遊戲愛好者挑戰，活動詳情可上「桃園國際動漫大展」臉書粉專查詢。

    《烏龍派出所》作者秋本治（右）將與日本跨界 ACG 傳奇先驅一本木蠻（中）共同辦簽名會。（桃市府文化局提供）

    《烏龍派出所》作者秋本治（右）將與日本跨界 ACG 傳奇先驅一本木蠻（中）共同辦簽名會。（桃市府文化局提供）

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