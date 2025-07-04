「鹿邊修習站」維修小家電不用錢 鹿港女婿：說在地故事交換

彰化縣鹿港鎮有個不定期開放的「鹿邊修習站」，鹿港女婿杜佳韋修理小家電、玩具不收工錢，只交換鄉親的在地故事。（杜佳韋提供）

2025/07/04 22:28

〔記者劉曉欣／彰化報導〕壞掉的小家電只能丟掉？彰化縣鹿港鎮有個不定期開放的「鹿邊修習站」，鹿港女婿杜佳韋以維修專長，不收工錢幫忙民眾修理小家電與玩具，只交換鄉親的在地故事，不但把壞掉的東西修好，他也能更深度認識老婆的家鄉。

杜佳韋表示，他從小對動手修東西就非常感興趣，目前在台南以維修手機等3C產品為業，業餘當維修志工，還在台南社大開課，推廣「以修代換」的環保理念。因為老婆是鹿港人，剛好親友有閒置空間，讓他可以陪老婆回娘家，又可以延續維修志工的志業。

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「鹿邊修習站」迄今滿1年、已服務超過20場次，維修逾100件，其中以電扇、電鍋與玩具居多，只要講個故事就可以不必付場地費50元，僅需負擔更換零件的材料費。讓他印象最深刻的是有一位「紅衣女神」，每天打扮超級華麗，從頭到腳走紅色風格，夏天還會撐著紅傘騎機車，隨著女神往生、紅衣已成傳奇。

維修的最大樂趣是，當故障小家電修好，主人綻放的笑容；他永遠記得修好玩具後，立刻變身孩子的玩具超人；還有阿嬤拿著30年前新居落成的電鍋賀禮來修，或是阿公的古董收音機，見到長輩惜物愛物令人感動。

杜佳韋說，當維修志工不只是延長小家電的使用壽命，還能夠認識老婆的家鄉，而民眾自由隨喜的維修費，他則會捐給社福團體，或做愛心待用餐，透過善的循環，讓維修發揮更大的力量。

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