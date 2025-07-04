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    南投名間「學霸鄉長」陳翰立開箱防災包：防災比預言重要

    南投縣名間鄉長陳翰立今晚準備好颱風防災包，他說，到五金行一次就買齊。（陳翰立提供）

    南投縣名間鄉長陳翰立今晚準備好颱風防災包，他說，到五金行一次就買齊。（陳翰立提供）

    2025/07/04 21:27

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕日本漫畫家大地震預言的7月5日要到了，被稱為「學霸鄉長」的陳翰立，今晚貼出颱風防災包開箱文，裡面有礦泉水、乾糧、手電筒、電池、哨子、指南針、收音機、行動電源、保暖毯等物；他強調，不管什麼預言，平日做好防災準備，就是守護自己和家人最實際的方式。

    南投縣名間鄉長陳翰立，因為5月6日白沙屯媽祖進香回鑾首次走進名間而聲名大噪，並博得「學霸鄉長」美稱，因為網友搜尋他的資料，才知他是美國賓夕法尼亞大學企管經濟學士、康乃爾大學公共行政研究所碩士。

    陳翰立帶領鄉民反對南投縣府在「茶鄉」名間鄉新民村設焚化爐引發討論；而他親簽的罷免立委游顥連署書，又遭南投縣選委會以字跡與中選會規定不符而剔除，讓他為補簽連署書天天練字，名聲更為響亮，追蹤他的臉書、Threads的網友大增。

    陳翰立今晚在臉書和Threads貼出他的「翰立牌防災包」開箱圖文，他說，不管預言說什麼，對台灣人來說，7月5日颱風可能會侵襲，因此先準備颱風防災包比較要緊，他的防災包裡面有礦泉水、乾糧、手電筒、電池、哨子、指南針、收音機、行動電源、保暖毯，還有「來一客」鮮蝦魚板口味泡麵、萬丹生乳，因為防災也不能忘記愛吃的東西，而這些物品，名間鄉的五金行都買得到。

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