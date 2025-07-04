週六南部防大雨 北部午後留意雷陣雨

週六受熱帶性低氣壓外圍環流影響，南部、東部轉為有雨。（資料照）

2025/07/04 21:17

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週六（5日）受熱帶性低氣壓外圍環流影響，南部、東部轉為有雨，北部為多雲，午後有短暫雷陣雨的天氣型態。

中央氣象署預報，週六隨著熱帶性低氣壓或颱風逐漸接近台灣，受其外圍環流影響，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，中部及東北部地區有局部短暫陣雨，北部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，外出建議攜帶雨具。

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溫度方面，週六各地高溫仍可達32至35度，桃園以北、彰化及金門仍有局部36度以上高溫發生的機率，外出活動請做好防曬並多補充水分。

另外，中央氣象署提醒，熱帶性低氣壓或颱風及其外圍環流影響，明日北海岸、宜蘭、西南部及澎湖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，南部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖亦可能有長浪發生，前往海邊活動請特別注意安全。

至於週末天氣，天氣風險公司指出，第4號颱風「丹娜絲」週六白天起再逐漸受到其東側高壓向西推擠的帶動，逐漸開始往北轉北北東或東北的方向移動，大致會往台灣海峽南部一帶靠近，明天白天移動速度應該還不快，明晚之後將有逐漸加速的趨勢。週日颱風將會很快通過台灣海峽後繼續北上，颱風中心可能在週日晚間到下週一上午之間最接近西半部沿岸，也不排除直接在台中以南沿岸登陸的機會，下週一下半天後逐漸遠離台灣附近區域。

紫外線指數方面，週六全台各縣市均為「過量級」。

空氣品質方面，週六熱帶性低氣壓或颱風及其外圍環流影響，環境風場為東南風，西半部風速較弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級，雲嘉南、高屏空品區短時間達普通；北部、竹苗、中部空品區及金門為「普通」等級。

週六各地高溫可達32至35度，桃園以北、彰化及金門局部高溫可達36度以上。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週六全台各縣市均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週六雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級，雲嘉南、高屏空品區短時間達普通；北部、竹苗、中部空品區及金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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