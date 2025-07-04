颱風恐來襲 農業部開會緊急因應 呼籲農漁民防災

農業部下午緊急召開「因應丹娜絲颱風來襲整備工作會議」，全方位提醒農林漁牧等各單位防災，也呼籲全民防範。（農業部提供）

2025/07/04 20:20

〔記者吳柏軒／台北報導〕熱帶性低氣壓恐影響台灣，預計今晚生成今年第四號颱風「丹娜絲」，農業部下午緊急召開應變會議，因該颱風路徑中間無障礙遮蔽，呼籲農漁民審慎以對，低窪地區防範淹水，數千艘漁船仍在海上作業也應儘速進港避風，預計東、南、中部地區雨勢較大，也要留意土石流及大規模崩塌預警。

農業部次長黃昭欽今下午緊急召開「因應丹娜絲颱風來襲整備工作會議」，並表示，丹娜絲颱風路徑未受任何障礙遮蔽，將直接影響台灣，呼籲各單位應將所有防颱資訊透過多元管道廣泛傳達予農民。

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另因時值稻米、瓜類、雜糧等作物收穫期，黃昭欽指示農試所針對風險熱區重要作物，如東部釋迦及中南部木瓜、香蕉等，提供防災與管理建議，請農糧署及在地改良場針對目前正值收穫期的稻作，協助農民調度收割機具，確保迅速完成搶收，並善用「農作物天然災害即時回報APP」及「農業災情即時通報群組」回報，也提醒農金署掌握情報，以利後續氣象參數型保單適時啟動。

漁業方面，黃昭欽也指示漁業署加強提醒沿海低窪地區養殖業者注意防範；目前仍有數千艘漁船於海上作業，須在颱風警報發布時督促船隻儘速進港避風，並落實漁工上岸安置作業，停泊船隻則加固；也特別指示加強與地方政府溝通協調，務必確保工程施工的遮蔽物不會阻擋排水，避免養殖區積水受損。

同時，針對可能發生土石流及大規模崩塌高風險地區，黃昭欽要求農村水保署加強警戒，確保相關搶修開口契約、重機具及人員整備到位，以即時因應，避免二次受災，並隨時掌握氣象情資與實際降雨情況，與地方合作，提供預防性疏散避難建議。

黃昭欽也提醒民眾非必要避免前往山區活動，考量颱風恐從南方直入，南部地區降雨量可能較多，要求農田水利署適時開關閘門，提醒農民注意排水，加強巡視農水路；水庫洩洪也須提前廣播通知民眾。而為穩定市場供需、尤其針對蔬菜調配供應，將提前輔導農民團體加強購貯，並與通路商及合作夥伴適時推出「蔬菜優惠專區」；最後呼籲全體農漁民及民眾務必提高警覺，共同做好防颱措施，以降低災害損失。

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