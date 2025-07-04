為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    颱風恐來襲 農業部開會緊急因應 呼籲農漁民防災

    農業部下午緊急召開「因應丹娜絲颱風來襲整備工作會議」，全方位提醒農林漁牧等各單位防災，也呼籲全民防範。（農業部提供）

    農業部下午緊急召開「因應丹娜絲颱風來襲整備工作會議」，全方位提醒農林漁牧等各單位防災，也呼籲全民防範。（農業部提供）

    2025/07/04 20:20

    〔記者吳柏軒／台北報導〕熱帶性低氣壓恐影響台灣，預計今晚生成今年第四號颱風「丹娜絲」，農業部下午緊急召開應變會議，因該颱風路徑中間無障礙遮蔽，呼籲農漁民審慎以對，低窪地區防範淹水，數千艘漁船仍在海上作業也應儘速進港避風，預計東、南、中部地區雨勢較大，也要留意土石流及大規模崩塌預警。

    農業部次長黃昭欽今下午緊急召開「因應丹娜絲颱風來襲整備工作會議」，並表示，丹娜絲颱風路徑未受任何障礙遮蔽，將直接影響台灣，呼籲各單位應將所有防颱資訊透過多元管道廣泛傳達予農民。

    另因時值稻米、瓜類、雜糧等作物收穫期，黃昭欽指示農試所針對風險熱區重要作物，如東部釋迦及中南部木瓜、香蕉等，提供防災與管理建議，請農糧署及在地改良場針對目前正值收穫期的稻作，協助農民調度收割機具，確保迅速完成搶收，並善用「農作物天然災害即時回報APP」及「農業災情即時通報群組」回報，也提醒農金署掌握情報，以利後續氣象參數型保單適時啟動。

    漁業方面，黃昭欽也指示漁業署加強提醒沿海低窪地區養殖業者注意防範；目前仍有數千艘漁船於海上作業，須在颱風警報發布時督促船隻儘速進港避風，並落實漁工上岸安置作業，停泊船隻則加固；也特別指示加強與地方政府溝通協調，務必確保工程施工的遮蔽物不會阻擋排水，避免養殖區積水受損。

    同時，針對可能發生土石流及大規模崩塌高風險地區，黃昭欽要求農村水保署加強警戒，確保相關搶修開口契約、重機具及人員整備到位，以即時因應，避免二次受災，並隨時掌握氣象情資與實際降雨情況，與地方合作，提供預防性疏散避難建議。

    黃昭欽也提醒民眾非必要避免前往山區活動，考量颱風恐從南方直入，南部地區降雨量可能較多，要求農田水利署適時開關閘門，提醒農民注意排水，加強巡視農水路；水庫洩洪也須提前廣播通知民眾。而為穩定市場供需、尤其針對蔬菜調配供應，將提前輔導農民團體加強購貯，並與通路商及合作夥伴適時推出「蔬菜優惠專區」；最後呼籲全體農漁民及民眾務必提高警覺，共同做好防颱措施，以降低災害損失。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播