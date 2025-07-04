準颱風「丹娜絲」週末直撲台灣！政院啟動防颱整備

熱帶性低氣壓TD06（左）最快明天清晨增強為颱風「丹娜絲」，氣象署預估清晨會發布海上颱風警報。（擷取自中央氣象署網站）

2025/07/04 19:43

〔記者鍾麗華／台北報導〕中央氣象署預估熱帶性低氣壓明天有機會增強為颱風丹娜絲，行政院長卓榮泰今（3）日已要求部會即刻啟動防颱整備作業，同時利用多元管道，即時提供民眾各項警特報訊息。

行政院表示，依據中央氣象署情資，未來丹娜絲颱風生成後已非常靠近台灣海域，預警時間短，且適逢週末民眾可能已安排戶外活動，請中央相關部會及地方政府保持密切聯繫並落實各項防災整備措施，同時利用多元管道，即時提供民眾各項警特報訊息。

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針對海面風浪衝擊整備部分，行政院要求注意海上作業船隻安全，視安全考量提早進港避風或採取規避作為，並強化港區停泊區船隻碼頭繫纜作業，同時也請經濟部提醒離岸風電設施業者加強設備防護整備。另針對陸上強陣風整備部分，則請內政部督導地方政府對招牌、鷹架、圍籬、太陽能板、水塔等加強防護作為，避免因颱風損毀及造成二次傷害。

有鑑於颱風可能帶來強降雨、坡地災害及道路阻斷等複合式災害衝擊，行政院要求部會加強防洪排水系統設施整備，完成人力、物力機具準備作業，同時針對易致災脆弱公路段及軌道設施邊坡落實雨量監控，並預劃陸海空的交通配套措施。

而針對高災害潛勢區，行政院請地方政府即刻盤點災害弱勢族群，包括獨居長者、孕產婦及慢性病患等，提前備妥疏散計畫與民生物資，以利必要時啟動避難機制。

至於仍在進行復建工程的公共設施及場所，行政院提醒部會與地方政府，應強化相關防護整備措施，同時也提醒颱風來臨前後，民眾務必加強檢視清除住家周圍各種病媒蚊可能孳生源環境。

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