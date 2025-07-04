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    台鐵「月台票」回來了！一小時內22元、逾時滯留最高933元

    台鐵發售的薄紙式月台票，為防逃票，月台票還印下午，顏色為粉紅色。（中華民國鐵道文化協會理事鄧志忠提供、記者丁偉杰翻攝）

    台鐵發售的薄紙式月台票，為防逃票，月台票還印下午，顏色為粉紅色。（中華民國鐵道文化協會理事鄧志忠提供、記者丁偉杰翻攝）

    2025/07/04 19:43

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵月台票回來了！有旅客在台鐵車站發現張貼公告「進出月台請購買月台票」，好奇台鐵是否又重新販售月台票？台鐵公司證實，同車站進出1小時內以起碼票價22元扣款，若逾3小時以上，扣款台北至高雄的933元。

    早年台鐵曾販售「1元」的月台票，旅客購買後可持票到月台，購買目的幾乎都是送親友搭火車。據了解，台鐵2013年6月1日起停售月台票，改為用「換證」方式方便民眾暫時進入，但中壢車站、台中車站、嘉義車站、台南車站、高雄車站、宜蘭車站、花蓮車站採月台票及換證併行。

    也就是說台鐵在6月23日票價調漲前，除了台中車站等五個大型車站，其餘車站並無發售月台票；民眾無法陪同親友至月台乘車，不過從6月23日起，開放電腦售票車站發售月台票，含窗口售票及自動售票機。

    台鐵公司表示，過去月台票曾多次調整售價，台鐵在2008年時加入電子票證後可用如悠遊卡直接刷進車站，因此訂定同站進出的扣款規則，為使同一行為的付費趨於一致。

    根據台鐵公布的「多卡通電子票證乘車營運規定」，持用電子票證進出同站付費區，若停留時間逾合理時限，除可歸責本公司事由者，其票價依規定計收。在1小時內以起碼票價22元扣款；1小時以上、未達3小時者，扣款161元；逾3小時以上，扣款台北到高雄的票價933元。

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