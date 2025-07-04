山區炸雨 鯉魚潭原水管破管搶修延到7/5凌晨2點復水

台中7行政區近30萬戶大停水，因山區強降雨，破管搶修工程延後至7/5凌晨2時完成復水。（台水提供）

2025/07/04 18:38

〔記者蔡淑媛／台中報導〕鯉魚潭給水廠原水站（三義鄉苗52線）口徑2600mm原水管線昨天上午漏水，台水公司第四區管理處昨天下午2點緊急停水28小時搶修，台中7處行政區近30萬戶停水，第四區處說，今天上午8點原水管如期完成修復，已陸續供水，原預計下午6點能全面復水，但今日山區強降雨，為管線安全避免破管處二次崩塌，採緩慢通水，致部分管線末段或地勢較高之區域延長至明天（5日）凌晨2點完成復水。

第四區處說，本次2600mm原水管破裂，經徹夜搶修，成功克服險峻地形，如期完工，但破管位置於陡峭山壁處，今日山區強降雨，澆築於邊坡的混凝土尚未完全凝固，不得不採取緩慢送水，造成復水稍有延遲，將持續調派水車巡迴取水站補水，造成不便請民眾體諒。

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這次停水區域包含台中市烏日區（鐵路以東，國道一號以南）、南區（鐵路以東以南）、東區（鐵路以東以南）、北區（鐵路以東）、北屯區（鐵路以東）、大里區（全部）、太平區（全部）等7區，停水戶數28萬1882戶，降壓戶數1萬8022戶，共計影響29萬9904戶。

第四區處說，這次破管，水公司第一時間發現異常後，立即啟動應變機制、縝密規劃修復工序，並透過多元管道周知用戶，同時於停水地區設置124座取水站，以降低工業及民生用水不便，如期搶修完成，供水後近水端會先復水，大里、太平、烏日區或高地區為遠水端，也會逐漸復水。

鯉魚潭原水管破管搶修工程，台水董事長及總經理視察。（台水提供）

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