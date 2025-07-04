告白被嫌醜、學生也嘲笑她！女大生崩潰喊放棄戀愛 網暖心力挺

女大學生發文說，深受咬合不正與戽斗問題困擾，告白被打槍，還被帶了兩年的補習班學生嫌「很醜」。示意圖。（情境照）

2025/07/04 21:53

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕外貌決定一切？女大學生發文說，自己飽受咬合不正與戽斗問題困擾，不僅告白被拒，連帶了兩年的補習班學生都批評她「很醜」，讓她很難過。貼文引起網友熱議與共鳴。

網友在Dcard發文說，自己是在補習班兼職的女大生，因牙齒咬合不正與戽斗問題深受困擾。曾與家人大吵，希望他們能幫忙負擔牙齒矯正費用，卻因家庭經濟困難無法如願。她也坦言，曾向喜歡的男生告白遭拒，對方理由是「外表問題」，她痛下決心開始減肥、學吉他與跳舞，希望改變自己。

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不過，即使努力改變，仍難擺脫外貌帶來的歧視。她心痛指出，自己帶了兩年的補習班學生說，「舊老師雖然上課好玩但好醜」，還說比較喜歡新來的漂亮老師。她無奈感嘆，連學生都用外貌評價自己，讓她加深對外貌自卑，也幾乎放棄談戀愛的可能。

許多網友看了替原PO打抱不平，「真的是超沒禮貌的小孩」、「存錢矯正就好了沒問題！等到他們長大看到你的照片，就會開始感慨：老師現在變好漂亮，我以前超級不禮貌」、「相信你肯定很漂亮，只是學生不懂得欣賞，外加沒教養」、「努力想改變自己也正在努力的人最美了，希望你能找到愛你的人」。

也有不少人分享自身經驗，「我很矮、母胎單身，我都笑自己是老處女，矮冬瓜，冬瓜老小姐，一起笑，大家會覺得，妳好強大」、「我也爆牙被學生說像鄧佳華，很醜，雖然當下很生氣無奈，但我選擇用自嘲的方式說，然後再藉機教育不應該隨便說別人的外表」、「我也是大暴牙所以自卑，從小打工存錢，就自己去做牙套了」。

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