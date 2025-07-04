為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園新屋永安國小通學廊道改善 提升行人安全

    「新屋永安國小暨永安國中通學廊道改善工程」去年底完工，國小校前設人行道外推島頭、更新環保高壓磚面，增實體分隔及庇護島，提升學生通學安全。（記者黃政嘉攝）

    「新屋永安國小暨永安國中通學廊道改善工程」去年底完工，國小校前設人行道外推島頭、更新環保高壓磚面，增實體分隔及庇護島，提升學生通學安全。（記者黃政嘉攝）

    2025/07/04 18:12

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市新屋區永安國小、國中學區的中山西路二段周邊車流繁忙且快，顧及交通安全，市府工務局去年10月進行「新屋永安國小暨永安國中通學廊道改善工程」，去年底完工，改善永安國小學區152公尺實體人行道，及永安國小、國中標線型人行道479公尺等措施，工程經費1690萬元；永安國小校長徐大川說，設置分隔島後，車禍已較不會發生。

    養護工程處養護工程隊長羅中森表示，此案是「桃園市新屋海客文化景觀意象道路改善計畫」範圍內，針對國小暨國中段的改善，國小校門口前設人行道外推島頭、更新環保高壓磚面，擴大停等空間；增實體分隔及庇護島，助行人穿越安全；設家長接送區避車彎，利人車分流；國中段在路肩做標線型人行道，也在道路中心線設實體分隔島，另在中山西路二段與保安路口處建置雙色溫路燈。

    2校間的中山西路二段，馬路鋪面採全再生瀝青混凝土，是全國首條再生再利用工程，藉高硬度、耐磨損、高抗壓等材料特性，提升道路使用年限、降低維護成本，市長張善政今視察工程指出，市府自2年前啟動「通學廊道改善計畫」，預計改善逾130所學校周邊人行環境，現完成82所，此處因車流繁忙，優先改善。

    市議員陳睿生表示，地方支持提升學生通學安全的建設，但工程施工期程過長，市政府缺乏與地方充分溝通，造成交通不便與民怨叢生，市府應加強地方協調與在地溝通，減少爭議。徐大川另建議可設限時停車格，以利家長接送學童需求。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播