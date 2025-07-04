桃園新屋永安國小通學廊道改善 提升行人安全

「新屋永安國小暨永安國中通學廊道改善工程」去年底完工，國小校前設人行道外推島頭、更新環保高壓磚面，增實體分隔及庇護島，提升學生通學安全。（記者黃政嘉攝）

2025/07/04 18:12

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市新屋區永安國小、國中學區的中山西路二段周邊車流繁忙且快，顧及交通安全，市府工務局去年10月進行「新屋永安國小暨永安國中通學廊道改善工程」，去年底完工，改善永安國小學區152公尺實體人行道，及永安國小、國中標線型人行道479公尺等措施，工程經費1690萬元；永安國小校長徐大川說，設置分隔島後，車禍已較不會發生。

養護工程處養護工程隊長羅中森表示，此案是「桃園市新屋海客文化景觀意象道路改善計畫」範圍內，針對國小暨國中段的改善，國小校門口前設人行道外推島頭、更新環保高壓磚面，擴大停等空間；增實體分隔及庇護島，助行人穿越安全；設家長接送區避車彎，利人車分流；國中段在路肩做標線型人行道，也在道路中心線設實體分隔島，另在中山西路二段與保安路口處建置雙色溫路燈。

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2校間的中山西路二段，馬路鋪面採全再生瀝青混凝土，是全國首條再生再利用工程，藉高硬度、耐磨損、高抗壓等材料特性，提升道路使用年限、降低維護成本，市長張善政今視察工程指出，市府自2年前啟動「通學廊道改善計畫」，預計改善逾130所學校周邊人行環境，現完成82所，此處因車流繁忙，優先改善。

市議員陳睿生表示，地方支持提升學生通學安全的建設，但工程施工期程過長，市政府缺乏與地方充分溝通，造成交通不便與民怨叢生，市府應加強地方協調與在地溝通，減少爭議。徐大川另建議可設限時停車格，以利家長接送學童需求。

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