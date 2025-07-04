吸引更多觀光客、企業！日本大分縣日出町與竹市簽署友好交流協定

新竹市代理市長邱臣遠（左）與日出町町長安部徹也（右）簽署「友好交流」協定書，讓台日友誼再深化。（西日本新聞提供）

2025/07/04 17:54

〔西日本新聞記者長美咲／新竹報導〕新竹市與日本大分縣日出町今（4日）簽署「友好交流」協定，簽署儀式於新竹市政府舉行，並由新竹市代理市長邱臣遠與日出町町長安部徹也共同簽署協定書，未來雙方將在觀光、商業及文化等多方面，深化交流與合作。

自從台積電（TSMC）宣布進駐日本熊本縣以來，同樣位在九州的大分縣及其周邊自治體與大學掀起一波與台灣擴大交流的熱潮。此次協定的簽署，正是在此背景下促成。新竹市希望藉此加強從日本半導體產業招攬人才，日出町則期待吸引更多來自台灣的觀光客與企業，雙方因為「透過台日交流帶動地方發展」的理念相同，最終促成合作。

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大分縣日出町鄰近日本著名溫泉地別府市，人口約2萬8千人，當地也以擁有在台灣廣受歡迎的三麗鷗（Sanrio）主題樂園而聞名。此次簽署儀式中，該主題樂園的營運公司社長亦同行出席。安部町長於今年1月曾造訪新竹市，雙方當時已針對推動交流展開初步意見交換。

簽署儀式上，雙方就未來的交流方向進行討論。邱臣遠代理市長表示：「新竹市不僅是科技重鎮，也擁有三百年歷史，我相信在觀光與教育方面也能與日出町展開多元合作。」安部町長則指出：「日出町位於熊本縣的台積電設廠與福岡縣北九州市的日月光（ASE）設點之間的地理中繼點，未來希望能吸引新竹半導體相關企業前來發展。今年4月起已有飛往大分機場的直航班機，也期待台灣人在前往大分旅遊時，能以此地作為旅遊據點。」

作為友誼象徵，新竹市致贈玻璃工藝品與米粉產品，日出町則回贈印有日出城圖案的水晶擺飾與Hello Kitty布偶等禮物。

新竹市代理市長邱臣遠（左），與三麗鷗主題樂園營運公司社長小卷亞矢（右）交換當地紀念品。（西日本新聞提供）

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