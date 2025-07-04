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    澎防部政戰主任許力仁榮退 獲頒榮譽縣民證

    澎防部政戰主任許力仁榮退，縣長陳光復頒發榮譽縣民證。（澎湖縣政府提供）

    澎防部政戰主任許力仁榮退，縣長陳光復頒發榮譽縣民證。（澎湖縣政府提供）

    2025/07/04 18:35

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕陸軍澎湖防衛指揮部政戰主任許力仁本（7）月榮退，澎湖縣長陳光復今（4）日在縣長室頒贈「榮譽縣民證」，表彰他任內積極投入地方事務，推動軍民合作，深獲各界肯定。但澎湖已是實質第一線，政戰主任却降編為上校缺，導致多位優秀國軍幹部退休，引發外界相當不解。

    陳光復表示，許力仁主任服務澎湖1年8個月，期間帶領官兵熱心參與淨灘、捐血、環境整潔等敦親睦鄰活動，也透過舉辦軍事體驗營區參訪，深化軍民交流，讓更多民眾了解並認同軍事文化。尤其每逢颱風來襲時，許主任與國軍總是嚴陣以待，與縣府保持密切聯繫，共同投入災害應變與災後重建等工作，充分展現軍民一體、同舟共濟的精神。

    陳光復強調，國軍一直是國家與鄉親最堅強的後盾，不僅守護家園安全，也致力於地方和諧與發展。他誠摯感謝許主任的貢獻與努力，並祝福其退休生活一切順心。許力仁表示，軍旅生涯中能有機會來到澎湖，投入地方服務，是一段令人難忘且充滿意義的經歷。

    由於兩岸局勢演變，澎湖已躍居戰略前線，比金馬地位更為重要，但三個離外島防衛司令部，金門、馬祖政戰主任仍是少將缺，澎湖卻降編為上校缺，導致許多國軍優秀幹部必須屆齡退休，對於國軍戰力會有影響，值得中央政府正視此一問題。

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