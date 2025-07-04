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    台南「星鑽交通中心」開發案暫停原因曝 疑有永固金城遺構

    南市中西區民生路「濟生醫院」舊址，發現疑似清代地下遺構，「星鑽交通中心」開發案暫停。（記者洪瑞琴攝）

    南市中西區民生路「濟生醫院」舊址，發現疑似清代地下遺構，「星鑽交通中心」開發案暫停。（記者洪瑞琴攝）

    2025/07/04 18:16

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市中西區民生路「濟生醫院」舊址，原為日治時期設立的「台南避病院」，2021年登錄為歷史建築。市府原規劃在此打造「星鑽交通中心」，結合停車與公共運輸設施，但在前期文資調查中發現疑似「永固金城」地下遺構，開發案因此暫停。

    基地委託考古單位進行透地雷達與試掘，文化局表示，目前發現的歷史遺構主要分布於地表下20至90公分處，初步判定為濟生醫院拆除後所留下的殘蹟，整體完整性不高。目前尚無法確認與清代沈葆楨所建「永固金城」是否相關，仍需進一步釐清。

    該基地位於民生路與中華西路交會口，占地約1.12公頃，現為臨時停車場。交通局指出，基地鄰近運河星鑽特區，是市中心與安平的重要交通節點，原預定保留歷史建築與老樹資源，整合設施功能。

    濟生醫院前身為1910年代因應鼠疫設立的「避病院」，1924年更名為濟生醫院，戰後做為814空軍醫院與交通隊使用。現存建物仍保留日式建築元素，具有保存價值。

    據史料，永固金城為光緒元年（1875年）所建的三合土軍事堡壘，俗稱「土城」，用以強化台南西側防禦，若與基地遺構有關，將成為國內罕見的「地上建築與地下遺址重疊」案例，具高度文化資產價值。

    交通局長王銘德表示，完整調查報告將在下半年完成，市府近期將會同步就現階段研究成果討論適合的開發方案。

    市議員沈震東指出，開發停滯使周邊兒童遊戲場與溜冰場長期失修，影響市容與民眾使用。他建議市府採分階段方式推動，恢復公共空間功能，同時兼顧文資保存與都市發展。

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