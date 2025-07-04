屏東「央市貓族」結紮送養助浪貓 友善環境獲肯定

屏東市中央市場有群愛貓的商家組成「央市貓族」，為流浪貓結紮、幼貓送養，幫助了約600隻流浪貓。（記者葉永騫攝）

2025/07/04 17:52

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市中央市場有群愛貓的商家組成「央市貓族」，為流浪貓結紮、幼貓送養，幫助了約600隻流浪貓；成員林小新說，只要為流浪貓結紮就能控制數量，提供食物及貓砂就不會製造環境髒亂，現在中央市場的流浪貓就在愛貓商家照顧下，成了商場特色，獲得不少肯定。

流浪貓只要有食物就不會製造環境髒亂，提供貓砂就不會到處大小便，控制好數量就不會造成困擾，屏東市中央市場的10多位業者自掏腰包組成「央市貓族」，為貓結紮、幼貓安置送養，3年來結紮500隻、送養100餘隻，將中央市場打造成友善浪貓的環境。

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從事手工包包的林小新指出，流浪貓最重要的是控制數量，因為貓的繁殖力很強，一年可以生3、4次，如果不幫牠們結紮，後果不堪設想，雖然結紮費很貴，1隻約要1500至2000元，所幸有台灣之心愛護動物協會協助免費結紮，解決了很大的問題。她強調，流浪貓可以餵食，但一定要結紮，這才是愛護流浪貓的正確觀念。

屏東市中央商圈發展協會常務監事伍靜華說，有很多團體前來取經及請求協助，她希望有更多人關心流浪貓，也透過結紮、安置來減少流浪貓的數量。

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