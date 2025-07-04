學者示警全球升溫破1.5度 地緣政治形塑未來氣候治理走向

國科會人社中心舉辦跨領域論壇，切入地緣政治、氣候變遷與能源危機議題，共商解決之道。（記者吳柏軒攝）

2025/07/04 18:20

〔記者吳柏軒／台北報導〕去年均溫上升1.5度首度突破增溫大關，聯合國已確認去年是人類有氣象紀錄以來最熱一年，但戰爭卻是人類最大排碳行為，大國對氣候態度也衝擊經濟及能源發展，小島則面臨氣候難民危機，國科會人文社會科學研究中心今（4日）跨領域論壇邀集政治、經濟、環境等專家，從地緣政治、氣候變遷與能源危機之中，共商解決之道。

國科會人社中心副主任黃克先指出，去年相關跨域論壇專注氣候的公正轉型，今年升級到討論地緣政治跟氣候與能源之間的關係，如川普2.0上台，很多重大政策都有影響；邀集學者舉辦整日論壇與專題演講，包含從小島觀點看全球氣候治理、企業永續與性別平等；川普2.0的經濟金融挑戰；氣候變遷與貿易戰下的全球經濟與能源挑戰；利用地緣政治與氣候變遷來促進國際合作等。

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台灣師範大學永續管理與環境教育研究所教授葉欣誠說，聯合國今年初確認去年是人類有氣象以來最熱一年，也破了升溫1.5度門檻，過去全球疫情期間也沒讓二氧化碳濃度降下來；提醒聯合國要求淨零需「誠信原則」，歐盟嚴禁「漂綠」，若企業違法要罰營業額4％等；至於台灣有電力碳排係數過高問題；至於未來永續的核心，除了氣候變遷，有自然的生物多樣性及關注社會公平等也將成為要角。

政治大學外交系教授張文揚則指出，海平面上升，某些小島國家恐消失，澳洲已開始提供「氣候簽證」給吐瓦魯，這些海洋小島要思考的已經是「國家要怎麼活下去」，另也提到氣候災難中絕大部分是女性受影響，如南亞大海嘯受害者約70％是女性，孟加拉1991年颶風災害也是9成受害者為女性，多是傳統價值觀要女性照顧家庭所致。

台灣大學政治系副教授林子倫舉例，印度人口已超過中國，兩大國家起來28億人口，佔全球3分之1，排碳直線往上衝，台灣則佔0.56％，近年出國都對國際友人說，手上的iPhone的碳排都是算在台灣頭上，但巴黎協定是要求「自己跟自己比」，中印已加入宣示淨零，而隨著美國再次退出氣候協定，歐盟將重新引領全球淨零轉型，而過去多認為減碳會影響經濟，事實上英國已將去碳化跟經濟成長脫鉤，從1990年到2020年，經濟成長8％，減碳44％，然而有些國家可脫鉤，有些仍綁在一起，推估石油在2050年仍不會離開，將重新反省淨零供應鏈，地緣政治則是形塑未來全球氣候治理的走向，國際談判有許多調整，好消息是不再只是科學家、環境人士呼籲，銀行、技術跟產業也進來。

台灣大學政治系副教授林子倫舉例，英國已將去碳化跟經濟成長脫鉤，但地緣政治則是形塑未來全球氣候治理的走向。（記者吳柏軒攝）

台灣師範大學永續管理與環境教育研究所教授葉欣誠表示，聯合國今年初確認去年是人類有氣象以來最熱一年，也破了升溫1.5度門檻。（記者吳柏軒攝）

台灣師範大學永續管理與環境教育研究所教授葉欣誠簡報指出，疫情期間雖然全球部分活動暫緩，但並沒有改變大氣中二氧化碳濃度上升的趨勢。（記者吳柏軒攝）

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