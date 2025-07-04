「丹娜絲」最快明晨發海警 後天南部、東南部有豪雨機率

熱帶性低氣壓TD06（左）最快明天清晨增強為颱風，氣象署預估清晨就會發布海上颱風警報。（擷取自中央氣象署網站）

2025/07/04 17:17

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署估最快明天清晨發布海上颱風警報！熱帶性低氣壓TD06目前以每小時11公里速度向北北西進行，最快明天清晨增強為颱風，由於很靠近台灣，氣象署預估清晨就會發布海上颱風警報，至於陸上颱風警報則是要視後續走向。

氣象署預報員李孟軒說，截至今天傍晚止，熱帶性低氣壓TD06的潛勢路徑沒有太大變化，移動速度也很緩慢，到明天上半天都維持朝西北方向移動，下半天起才會開始朝台灣海峽北上，最接近台灣的時候會在下週日到下週一之間。

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李孟軒說，降雨部分則是在下週日南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，其它地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率。

「一直到下週一（7日）這颱風才會逐漸遠離，降雨才趨緩」，李孟軒說，但下週台灣仍處在大低壓帶環境中，南部及東北部地區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。

李孟軒說，下週二之後的天氣暫時預報以南部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。

氣象署也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，西南風影響期間，天氣不穩定，有短暫陣雨或雷雨，午後有短暫雷陣雨。第1週期初受熱帶性低氣壓或颱風及其外圍環流影響，各地降雨機率較高。未來兩週西北太平洋熱帶擾動較為活躍，留意氣象署最新發布訊息。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來風力趨勢。（氣象署提供）

未來兩週西北太平洋熱帶擾動較為活躍。（氣象署提供）

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