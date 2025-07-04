六龜高中拚上台大拿總統教育獎 翼友福：五月天怪獸是偶像

總統教育獎60個得主都是小太陽，六龜高中學生翼友福（後排左一）拚上台大，他表示，看到其他59個得主都很勵志，一起努力打拚，五月天怪獸是他的偶像。（記者陳逸寬攝）

2025/07/04 17:34

〔記者林曉雲／台北報導〕自幼雙親離世，由阿嬤及曾祖父照顧長大，高雄市六龜高中學生翼友福逆境求生，國小時愛上饒舌創作表演，曾錄取客委會青訪團，去（2024）年底透過希望入學管道，錄取國立台灣大學社會學系，是六龜高中首位台大生，今日獲總統賴清德頒發總統教育獎殊榮。

從小喜歡饒舌嘻哈，翼友福受訪表示，Juice Wrld、熊仔、Leo王及五月天怪獸都是他的偶像，希望透過饒舌與創作，傳遞理念、激勵人心，讓大家相信這世界仍充滿正能量。

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今年共有60名學生獲得總統教育獎，各有特殊境遇，或因身體或因家境，但都不放棄闖出屬於自己的一片天。

英雄不懼家貧困境，雲林縣私立正心高中附設國中部學生林言彤和姊姊林千祐出身低收入家庭，從小幫父親林峻巃賣碗粿，照顧身心遲緩的弟弟和跌倒中風的母親，姊妹倆以優異的自學英語能力，創造奇蹟、走出一片天，先後獲得總統教育獎殊榮；接受幫助也辦義賣幫助他人，林言彤說，透過眾人之力一起做愛心，大家都可以是「手心向下」的人，幫助和安慰面對痛苦的人。

父親林峻巃受訪表示，很感謝總統賴清德推動雙語教育，他英文不好，但善用網路英文卡通加上自製教材，帶2個女兒一起學習和熱愛英文，從簡單的單字開始，到能流利地使用英文；林言彤田徑好又心軟，規劃義賣活動如賑災烏克蘭、花蓮地震等，擁有2個總統教育獎的女兒，很感謝也覺得心酸。

高雄市左營國小學生曾釩銨，7個月大罹患視網膜母細胞瘤，因疾病惡化摘除雙眼，但他積極學習音樂、運動、語文、科技資訊，甚至會用手機拍攝影片並經營網站，朝著成為歌手的夢想前進。

基隆高中學生王辰瀚雖出身中低收入家庭，從未被家境限制，榮獲數學、科學人文競賽獎項，還主動投身偏鄉教育，擔任扯鈴助教、科學營志工等，他對材料工程有濃厚興趣，未來希望能朝向材料科學、物理及化學跨域研究。

國立台北護理健康大學學生賴欣儀，自小患有腦性麻痺，因父親堅定地帶她復健，養成她刻苦自勵且樂觀助人，榮獲國家代表隊健康照顧職類正取國手，未來規劃赴美國取得碩博士學位，再返國貢獻專業。

雲林縣正心高中國中部學生林言彤（中）和姊姊林千祐（右）都拿到總統教育獎殊榮，父親林峻巃（左）說很感謝也覺得心酸。（記者陳逸寬攝）

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