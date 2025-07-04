在宅急症照護擴大適應症 石崇良：力拚年底公告

健保署署長石崇良（右）表示，「在宅急症照護計畫」將擴大適應症至所有感染症。（記者邱芷柔攝）

2025/07/04 17:10

〔記者邱芷柔／台北報導〕健保署推動「門診靜脈抗生素治療方案（OPAT）」，8月起上路，未來需靜脈抗生素治療的患者，可不必住院，在門診就能完成療程。健保署長石崇良今（4日）再透露，「在宅急症照護計畫」（ACAH）也將比照辦理，擴大適應症至所有感染症，預計9月送入共擬會議，力拚年底公告，估每年可惠及5至7萬人次。

石崇良今天出席與扶輪社簽署「全民健康保險遠距醫療給付計畫」合作備忘錄，會後接受媒體聯訪時表示，ACAH收治項目以尿路感染、肺炎與軟組織感染為主，接下來希望放寬至所有感染症，並納入安寧個案，例如營養問題、電解質失衡、癌症或疼痛控制等，明年也規劃接續推動早期出院，將病床留給重症患者使用。

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ACAH提供行動不便或失能長者在宅接受急性醫療，減少送急診需求，至今全台已有174支醫療團隊、789家院所參與，累計收案近3000人，七成為75歲以上長者，近八成巴氏量表分數低於20分，顯示主要服務對象為高齡、重度失能者。前三大診斷為尿路感染、肺炎與軟組織感染，平均照護天數為6.9天，明顯低於全國住院平均12天。

石崇良指出，OPAT不限感染種類，只要病患需靜脈抗生素治療，經醫師評估可行、本人同意即可於門診施行。ACAH未來也將朝此方向擴大，配合病人狀況與行動能力分流治療模式。

石崇良說，OPAT與ACAH的給付方式不同，前者按療程計算，後者則為每日定額並須進行視訊評估，健保署將研議給付調整機制。初步試算，排除現行居家醫療與長照巡診個案後，仍有約20萬人每年因感染症住院，若有1/4可改為ACAH治療，每年可減少5萬至7萬人次住院負擔，釋出病床照顧重症者。

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