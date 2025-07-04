南投暑假戲水開戰！水里玩水優惠掀熱潮 集集、竹山湊一腳

南投暑假戲水活動開打，水里玩水節今年推出門票下殺99元優惠，鄰近的集集、竹山鎮公所也將舉辦玩水活動。（記者劉濱銓攝）

2025/07/04 17:09

〔記者劉濱銓／南投報導〕夏天就是要玩水！南投今年暑假各地有多場戲水活動，除有下殺99元入園的「水里玩水節」掀起熱潮，集集、竹山鎮公所也首度推出免費玩水活動，7月5日起在集集國小將展開4場，會有充氣滑水溜滑梯，開幕還有巧虎行動劇；竹山鎮則是7月26、27日在公所廣場舉辦水樂園，屆時會有戲水區、打水仗，讓民眾就近玩水涼一「夏」。

水里鄉公所表示，今年玩水節在市區親水公園舉辦，不僅有戲水池，還有多座充氣溜滑梯，活動於每週六、日登場，持續到8月底，每週都有不同主題活動，例如水中尋寶、水池投籃、泡泡趴等，此次延續水里鄉民憑證免費，外地遊客票價則從150元下殺至99元，藉此回饋廣大支持民眾。

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集集鎮公所指出，今年首度舉辦「仲夏玩水節」，在7月5、19日，8月2、16日共有4場玩水活動，在集集國小設有氣墊親水樂園，包含3座充氣戲水溜滑梯，與1座戲水池，並有水槍大作戰、親水市集等，5日開幕還有限定的巧虎行動劇；另外，為方便民眾停車，每逢活動日還免費開放集集國小地下停車場，讓遊客玩水沒負擔。

竹山鎮公所則說，7月26、27日將首度在鎮公所前廣場舉辦「竹山水樂園」，規劃水上氣墊、戲水區、水上趣味競賽、打水仗等，由於公所旁就是大人小孩經常使用的竹山親子館，盼透過安全的戲水場域，讓親子都能安心玩水消暑。

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