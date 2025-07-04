遊客人數超1.2萬將管制登島 小琉球保育新措施出爐

杉福天然礁珊瑚移植。（海委會提供）

2025/07/04 16:49

〔記者洪臣宏／高雄報導〕守護小琉球珍貴的海洋資源，海洋委員會攜手屏東縣政府與大鵬灣國家風景區管理處提出多管齊下的策略，其中包括潮間帶保育收費機制再擴大，蛤板灣潮間帶1日起納入收費管理，龍蝦洞核心區禁止遊客進入，未來一旦遊客達1.2萬人，也會建議管制登島人數。

海委會提出「珊瑚礁生態系統保育」、「強化潮間帶管理」及「遊憩承載量評估」等3大方案，以確保珊瑚礁與海洋生物的永續發展。

請繼續往下閱讀...

海委會指出，海洋保育署截至114年上半年，已完成白沙港海堤、杉福、杉福漁港海堤及花瓶岩等4處珊瑚調查，並於山豬溝北堤、白沙港外堤、杉福天然礁完成1172株珊瑚移植作業。另外，協調屏縣府查緝違規使用潛水器採捕珊瑚礁魚類行為，及進行杉福漁港排水設施改善工程，預計於今年11月中旬完工，可避免廢污水直接排入杉福潮間帶。

屏縣府去年7月1日起，針對杉福、漁埕尾、肚仔坪潮間帶收取保育費（每人新台幣60元），至2024年11月底止，前述3潮間帶進入人數與2023年同期比較減少80%，人潮卻轉往未收費的蛤板灣潮間帶，去年7至11月進入該區共計28123人，為前述3區潮間帶6344人的443%，為此，縣府自今年7月1日起，亦將蛤板灣潮間帶納入收費管理，今年度增設「龍蝦洞核心區」，禁止遊客進入，是繼肚仔坪核心區後，琉球保育區的第2個核心區。

海委會協調大鵬灣國家風景區管理處於今年5月完成「2024年度琉球風景特定區遊憩承載量評估調查」，顯示遊客人數每日達8000人為「預警階段」，可於官網、碼頭顯示島上人數，民眾自行斟酌是否登島；1萬人為「管控階段」，針對熱門景點進行分流或建議前往其他景點；達1.2萬人時為「管制階段」，建議須管制登島人數及啟動預約或排隊機制，從調整船班頻率著手以平均登島遊客人數。

小琉球山豬溝北堤珊瑚移植。（海委會提供）

白沙港外堤珊瑚移植。（海委會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法