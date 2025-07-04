北市老店「四海一家」被爆豆腐板爬滿蟑螂！衛生局發現4缺失、限期改善

台北市衛生局今天稽查「四海一家」，發現戶外無豆腐板。（台北市衛生局提供）

2025/07/04 16:33

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市松山區知名老店「四海一家」遭網友爆料，豆腐板上有蟑螂亂爬，引發食安危機。台北市衛生局今（4日）派員稽查，現場未見戶外放置木板，今天也未進貨豆腐食材，不過發現現場調味罐不潔等4個衛生缺失事項，已責令7月12日前改善，期屆複查若不符規定，將依違反食安法可處6萬到2億元罰鍰。

有網友在Threads上爆料，友人經過台北松山區知名老店「四海一家」時，驚見後門水溝蓋上放置木製板子，該木板用於放置豆腐，上面卻出現至少有4隻蟑螂爬行，引發食安疑慮，引發熱議。

請繼續往下閱讀...

業者也在文章底下致歉，並表示第一時間環保局前來檢查與處理，並已完成相關環境清潔與改善建議事項，即日起全面暫停販售板豆腐系列商品為期兩週，以徹底摒除有可能污染之商品，並進行全場環境的深度消毒與防蟲處理作業，提升防治頻率與密度，並加強教育訓練。

台北市衛生局今天派員稽查，針對人員衛生、食材處理及作業場所衛生等稽查，現場未見戶外放置木板，也未發現進貨豆腐食材，另查有調味罐不潔、清潔用品及個人用品未專區管理、冷凍及冷藏食材未覆蓋及冰箱上方通風設備不潔等衛生缺失事項，已責令7月12日前改善，期屆複查如仍不符規定，將依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

衛生局表示，除現場輔導改用完整包裝之豆腐外，也將追踨查核上游供應商盛裝豆腐容器之運送及清理情形。

「四海一家」調味罐不潔。（台北市衛生局提供）

「四海一家」食材未覆蓋。（台北市衛生局提供）

「四海一家」冰箱上方通風設備不潔。（台北市衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法