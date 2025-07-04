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    屏東金牌觀賞魚展 孔雀魚高峰會國際高手較勁

    2025屏東金牌觀賞魚今天起到27日在「屏東農業物產館」舉辦，設有教學活動區進行親子水族DIY與觀賞魚飼養知識講座，其中「屏東彩耀盃孔雀魚與蓋斑鬥魚高峰會」為亮點之一，集結8個國家飼養高手同場較勁。圖為高峰會展出的神仙魚。（屏東縣政府提供）

    2025屏東金牌觀賞魚今天起到27日在「屏東農業物產館」舉辦，設有教學活動區進行親子水族DIY與觀賞魚飼養知識講座，其中「屏東彩耀盃孔雀魚與蓋斑鬥魚高峰會」為亮點之一，集結8個國家飼養高手同場較勁。圖為高峰會展出的神仙魚。（屏東縣政府提供）

    2025/07/04 16:55

    〔記者葉永騫／屏東報導〕2025屏東金牌觀賞魚今天起到27日在「屏東農業物產館」舉辦，展期4週，內容包括「金魚區」、「俯視魚橋」、「角蛙區」及「智能魚燈體驗區」，並設有教學活動區進行親子水族DIY與觀賞魚飼養知識講座，豐富內容每週都讓人期待。

    屏東觀賞魚產業獨步全球並深化國際交流，其中「屏東彩耀盃孔雀魚與蓋斑鬥魚高峰會」為亮點之一，此次高峰會不僅集結台灣與馬來西亞兩地選手，更邀請來自其他國家包含泰國、日本、韓國、新加坡、菲律賓、越南，共有8個國家飼養高手同場較勁，展現國際水準與技術交流。

    屏東縣明年已爭取到孔雀魚世界盃主辦權，屆時將有歐美亞三大洲選手參賽。本次展覽除了貼近親子，更特別增設「蓋斑鬥魚長輩組」，由長者親自參與飼養及比賽，不僅豐富樂齡生活體驗，更結合推廣蓋斑鬥魚養殖，防止病媒蚊孳生。

    屏東縣政府表示，屏東擁有全台最完整的觀賞魚產業鏈，從育種、繁殖到出口一應俱全，實力深厚，希望透過本次展覽，讓世界看見屏東在水族領域的創新與能量，同時鼓勵親子與長者共同參與，深化生命教育與生態意識，歡迎大家前往觀賞魚、蛙的自然風采，享受豐富有趣的生態奧秘。

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