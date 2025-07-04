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    變天又翻盤？南投水里農會理事長蕭志全轟縣府 伸手拔理事將提告

    南投水里鄉農會新任派召開理事會，抨擊南投縣政府跳過農會審查，逕自撤除新任派一名理事資格，將向縣府提告。（民眾提供）

    南投水里鄉農會新任派召開理事會，抨擊南投縣政府跳過農會審查，逕自撤除新任派一名理事資格，將向縣府提告。（民眾提供）

    2025/07/04 16:23

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉農會理事改選風波延燒，新任派1名郭姓理事被檢舉資格不符，經南投縣政府審查後解除其職務，農會今召開緊急理事會，痛批縣府跳過農會，伸黑手介入審查，理事會還表決通過將向縣府提告；縣府回應，尊重農會提告，但會要求農會應儘速完成懸缺的理事遞補。

    水里鄉農會今年改選，原本的總幹事賴育佑陣營，在理事改選中僅拿下4席，輸給獲得5席的新任派，導致農會「變天」，惟近期新任派1名理事，卻因資格不符被解職，以致農會新任派與前朝派，形成各握4席理事的局面，但因遞補第一順位理事為賴陣營，使得農會甫變天又可能翻盤，今農會召開理事會，場外也聚集許多民眾抗議縣府介入。

    新任派農會理事長蕭志全，會中痛批縣府執意介入，並沒收農會審查權，否定所有當選理事所代表的農會會員民意，會議經過表決，將對縣府提出告訴，希望縣府能收回撤除理事職務的決定。

    縣府表示，對於農會提告予以尊重，不過郭姓理事因土地違規不符資格，縣府已行文農會解除其職務，後續須在30天內完成遞補，即便農會提告縣府裁決不公，但在判決出爐前，解除理事職務仍屬有效，之後會督促農會儘快完成遞補。

    今與會的1名賴育佑陣營理事透露，現任派郭姓理事已被解除職務，竟還能出席理事會，甚至參與表決，今天會議所謂通過對縣府提告實屬無效，後續將提出書面紀錄，表達該陣營對無效決議的立場。

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