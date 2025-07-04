苗栗大型徵才7/5開跑 1500職缺七成起薪35K以上

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與苗栗縣政府合作，將於明（5）日上午10點至下午4點，在頭份市尚順君樂飯店2樓舉辦現場徵才，36家廠商釋出1500個職缺。（圖由桃竹苗分署提供）

2025/07/04 16:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與苗栗縣政府合作，將於明（5）日上午10點至下午4點，在頭份市尚順君樂飯店2樓舉辦現場徵才，36家廠商釋出1500個職缺，逾七成起薪35K以上，還有月薪80K的工程師職缺，歡迎待業或有意轉職者參加。

此次徵才活動的廠商，有錼創顯示科技、力積電、京元電子、華夏海灣塑膠、築間餐飲、遠東SOGO等36家企業，提供1500個職缺，逾七成起薪達35K以上，職缺內容橫跨產線技術、工程師、餐飲服務、門市營運、飯店管理等。

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桃竹苗分署表示，近年製造業、餐飲、超商、飯店等行業出現缺工問題，企業紛紛端出誠意加薪、擴大徵才規模。欣澔科技致力於機械手臂及AI-AOI相關技術研發與創新，其自動控制工程師起薪最高可達65K、業務專員最高亦有60K；欣興電子誠徵研發、品管、廠務、製程工程師等71個職缺，薪資均達40K以上，智慧製造系統開發工程師、IIS系統網路工程師起薪最高可達80K，提供住宿、交通車及餐費補助等。

苗栗就業中心表示，為協助青年順利就業，勞動部推出「投資青年就業方案第二期」，整合教育部等11個部會資源，其中「初次尋職青年穩定就業計畫」提供最高4.5萬元的尋職與就業獎勵，及「青年跨域就業促進補助」與「租屋補助」最高合計可領9.5萬元。方案內容可上台灣就業通網站、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署或賈桃樂臉書粉絲團查詢，或於上班時間撥打0800-777888或苗栗就業中心037-358395。

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