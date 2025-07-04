雲林去年地層下陷226.4平方公里 今年有機會縮小至100平方公里以下

防治地層下陷雲林縣府及中央鼓勵高鐵沿線農田轉作高粱等節水作物，減少抽地下水。（雲林縣府提供）

2025/07/04 16:42

〔記者黃淑莉／雲林報導〕根據水利署監測資料，雲林縣2024年地層下陷面積為226.4平方公里，比2023年247.7平方公里減少21.3平方公里，下陷情況減緩，縣府水利處長許宏博樂觀表示，今年2025年下陷面積有機會縮小到100平方公里以下，創下歷年最低紀錄。

許宏博指出，水利署監測資料顯示，2023年247.7平方公里、2024年226.4平方公里，去年減緩21.3平方公里，雲林高鐵沿線4個監測點的下降速率也減少約1公分，顯見雲林地層下陷現象有減緩現象。

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許宏博表示，去年減緩原因，一是水情（降雨情況）、一為一期稻作面積，去年降雨量足夠，水情不錯外，也補注地下水，另去年雲林高鐵沿線的3鄉鎮原本種一期稻作的農田轉作面積增加至2000公頃，休耕面積也增加至1、200公頃，相對就減抽大量地下水。

許宏博說，國科會近年研究顯示，減抽地下水是地層下陷防治最有效且直接的策略，縣府與中央攜手鼓勵高鐵沿農田轉作高粱、大豆、玉米、小麥等節水作物，另也致力提升地下水補注效率，包括引入新虎尾溪河川至砂樁補注井，提升深層含水層的地下水量等。

許宏博表示，今年上半年水情不錯，休耕及轉作面積增加，在老天爺幫助及相關防治策略成效擴大，樂觀預測今年雲林地層下陷面積有機會降至100平方公里以下。

另民眾關切虎尾高鐵特定區內現有8項重大公共工程是否加劇地層下降，縣府指出，監測結果並未出現影響地下水及地層下陷情況。

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