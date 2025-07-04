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    竹縣「享平方」申設KTV核准 年底可望開放歡唱

    「享平方」業者申請設立KTV設施、已獲新竹縣政府核可，裝修後預計年底營運開放，屆時將成為新竹縣第一間合法登記的視聽歌唱業。（記者廖雪茹攝）

    「享平方」業者申請設立KTV設施、已獲新竹縣政府核可，裝修後預計年底營運開放，屆時將成為新竹縣第一間合法登記的視聽歌唱業。（記者廖雪茹攝）

    2025/07/04 16:41

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕竹北市「享平方 Shown Square」的百老匯電影院，為新竹縣第一間現代化電影院，營運約2年半，業者再提申請設立KTV設施，申請使用用途變更已獲縣府核可，下月將展開裝修，如施工順利，預計今年底完工營運開放，屆時可望成為新竹縣第一間合法登記的視聽歌唱業。

    新竹縣政府與龍享廣場公司合作，於竹北市自強南路與成功二街交叉口，推動新竹縣首個停車場影城BOT案「享平方」，歷經2年籌備打造，2022年7月B1、7-10樓的立體停車場營運，1、2樓的商場、餐飲和3-6樓的百老匯電影院也在同年12月陸續開幕。

    縣府交通旅遊處長陳盈州表示，龍享廣場公司在去年12月提出申請，為提升附屬事業使用效率及增加收益，因此調整空間使用，規劃於6樓設立KTV設施，經取得主管機關同意設置後，今年初向工務處申請使用用途變更及裝修許可，也已獲核可，預計8月開始室內裝修工程，通過消防審查等程序後，預計今年12月底營業開放。

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