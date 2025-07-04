100亮點台南主題月開跑 攜手楊淨宇拍形象片獲好評

台南市長黃偉哲攜手藝人楊淨宇（右）拍攝100亮點台南形象影片。（南市觀旅局提供）

2025/07/04 16:39

〔記者王姝琇／台南報導〕台南7月迎來「台灣觀光100亮點」主題月推出「玩轉台南．百樣精采」系列活動，更於「亮點即時樂」加碼逾15萬元獎項；搭配七股海鮮節、將軍吼、WBSC U-12世界盃棒球賽等，邀請民眾今夏來台南夏趴。

市長黃偉哲攜手療癒系女聲歌手楊淨宇共同拍攝100亮點台南形象影片，片中帶領民眾一同走進古蹟、小巷、遊船與海邊夕陽等，自然生態、網美景點、美食一一入鏡，結合楊淨宇自然流露的互動演出，上架至台南旅遊粉絲團並大獲好評。

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黃偉哲表示，配合中央推動「台灣觀光100亮點」活動，除了各項宣傳推廣外，也串聯關子嶺溫泉風景區、扇形鹽田生命之樹、四草綠色隧道、黃金海岸、山上花園水道博物館、鹽水月津港歷史街區等6大亮點景區辦理系列活動，將台南的美以不同方式、不同樣貌呈現給眾人。日前也參與拍攝形象影片，以地主身分攜手藝人朋友一起感受「台南真的好美」。

觀旅局長林國華表示，7月份主題月期間前往6處亮點景點周邊共有35家業者提供店家優惠，消費還可以獲得限量帆布袋，且參加亮點即時樂點數加倍送，有機會獲得iPad Air、住宿券、餐券等好禮；台南夏日音樂節「將軍吼」也會有夏季抽抽樂；同時辦理42梯次高CP值的套裝遊程，也邀熱愛攝影的大師們投稿參加攝影比賽，共度一場屬於夏天的城市派對。

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