為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    100亮點台南主題月開跑 攜手楊淨宇拍形象片獲好評

    台南市長黃偉哲攜手藝人楊淨宇（右）拍攝100亮點台南形象影片。（南市觀旅局提供）

    台南市長黃偉哲攜手藝人楊淨宇（右）拍攝100亮點台南形象影片。（南市觀旅局提供）

    2025/07/04 16:39

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南7月迎來「台灣觀光100亮點」主題月推出「玩轉台南．百樣精采」系列活動，更於「亮點即時樂」加碼逾15萬元獎項；搭配七股海鮮節、將軍吼、WBSC U-12世界盃棒球賽等，邀請民眾今夏來台南夏趴。

    市長黃偉哲攜手療癒系女聲歌手楊淨宇共同拍攝100亮點台南形象影片，片中帶領民眾一同走進古蹟、小巷、遊船與海邊夕陽等，自然生態、網美景點、美食一一入鏡，結合楊淨宇自然流露的互動演出，上架至台南旅遊粉絲團並大獲好評。

    黃偉哲表示，配合中央推動「台灣觀光100亮點」活動，除了各項宣傳推廣外，也串聯關子嶺溫泉風景區、扇形鹽田生命之樹、四草綠色隧道、黃金海岸、山上花園水道博物館、鹽水月津港歷史街區等6大亮點景區辦理系列活動，將台南的美以不同方式、不同樣貌呈現給眾人。日前也參與拍攝形象影片，以地主身分攜手藝人朋友一起感受「台南真的好美」。

    觀旅局長林國華表示，7月份主題月期間前往6處亮點景點周邊共有35家業者提供店家優惠，消費還可以獲得限量帆布袋，且參加亮點即時樂點數加倍送，有機會獲得iPad Air、住宿券、餐券等好禮；台南夏日音樂節「將軍吼」也會有夏季抽抽樂；同時辦理42梯次高CP值的套裝遊程，也邀熱愛攝影的大師們投稿參加攝影比賽，共度一場屬於夏天的城市派對。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播