可透視垃圾袋下一步就是專用袋？ 彰化縣環保局說話了

民眾用可透視垃圾袋可讓清潔隊員肉眼辨識是否落實垃圾分類，不用破袋檢查，節省彼此的時間。（環保局提供）

2025/07/04 15:58

〔記者張聰秋／彰化報導〕為了提升垃圾分類效率，彰化縣二林、和美、福興及員林等4個鄉鎮市試辦可透視垃圾袋政策，而彰化市也將從8月1日起跟進，針對社區與公寓大廈路線優先實施。不少民眾關注，是否下一步就要全面改用專用垃圾袋？對此，環保局強調，目前無此規劃，主要考量價格設定難以兩全。

去年7月起，彰化縣擴大強制垃圾分類，清潔隊員需破袋檢查，卻也因此造成垃圾車收運速度延遲。今年5月起，部分鄉鎮率先推動一般垃圾使用可透視垃圾袋，不可使用無法辨識內容物的白色或黑色不透明袋。彰化市也決定從8月1日起試辦，函文社區管委會協助宣導。

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此舉在網路社群「彰化人大小事」引發熱議，有民眾質疑，過去政府鼓勵重複使用購物袋，現在卻不能再用作垃圾袋，讓人無所適從；也有人批評「付了清潔費還要被百般刁難」。但也有不少網友力挺，認為能減輕清潔隊負擔，提升回收效率。

環保局長江培根表示，可透視垃圾袋肉眼就能發現如瓦斯瓶、鋰電池等混入垃圾中的高風險物品，避免丟入焚化爐引發火警爆炸，站在公共安全公所作法值得鼓勵，而彰化目前僅在4大超商及6個產業園區實施隨袋徵收，目前尚未擴及家庭用戶。

彰化縣多個鄉鎮市清潔隊宣導試辦可透視垃圾袋。（環保局提供）

彰化縣去年7月1日起擴大強制垃圾分類，迄今滿1年了，接下來各公所陸續自行推出可透視垃圾袋，以提高收運效率與分類成效。（記者張聰秋攝）

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