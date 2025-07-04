不怕水淹、把家扛著走 李養巧手再現「扛茨走溪流」

早年曾文溪經常氾濫成災，周邊聚落居民發展出「竹籠茨」建築工法，以便扛茨遷村避水患。圖為位在新吉庄十二佃路旁李家空地上的竹籠茨，目前修復中。（南市觀旅局提供）

2025/07/04 16:14

〔記者王姝琇／台南報導〕早年曾文溪經常氾濫成災，周邊聚落居民發展出「竹籠茨」建築工法，以便扛茨遷村避水患，為台江地區發展重要歷程，台南「竹籠茨」工藝保存者李養再現扛茨走溪流文化記憶。

「竹籠茨」是以竹、茅搭建的房屋，是台江地區早年常見民宅形式。出身安南區溪南寮的李養，10歲開始跟隨父親李布學習搭竹籠茨，過去台江一帶有8、9成的竹籠茨皆由李家工班所建，李養更是目前極少數還能依古法建造竹籠茨的藝師。

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曾文溪在築堤防前常面臨洪氾，周邊聚落為避走水患，發展出不打地基、以磚頭墊高，取竹材鑿孔互穿榫接成梁柱的竹籠茨，當洪水來襲或大水過後，只要敲破竹編夾泥牆，再以粗壯的竹子穿過屋身空隙便能扛茨搬遷，是因地制宜的生活智慧。

李養說，從選竹材、屋頂設計、鑿孔榫接、組裝、編竹牆到鋪蓆覆茅，蓋竹籠茨不只有技術，也講求布局與坐向、尺寸，格局以5架、7架、9架等奇數形式，還得配合屋主生辰八字與房屋坐向決定尺寸，擇良辰吉時動土興建，舉行上梁儀式等。李養搭建的竹籠茨遵循古制，工法細膩，不僅符合建築結構原理，穩固耐震，也蘊含風水哲思。

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李養是目前極少數還能依古法建造竹籠茨的藝師，訴說曾文溪洪氾與先民扛茨避走水患的歷史。（南市觀旅局提供）

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